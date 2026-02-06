Slušaj vest

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije, nagovestio je da će Aleksandar Vučić biti izbor ove stranke za budućeg premijera. O ovom scenariju ranije se samo spekulisalo, ali je ovo prvi put da ga neko iz vrha SNS i potvrđuje.

Vučić kao rešenje za mesto predsednika vlade posle parlamentarnih izbora je promišljen politički manevar koji u izbornoj godini ima više funkcija, i unutrašnjih i spoljnopolitičkih, ali i potez koji ostavlja veliku nepoznanicu o predsedničkom kandidatu vladajuće garniture, ocenjuju sagovornici Kurira.

Očekivan potez

Izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović objašnjava za Kurir da je ovako nešto bilo očekivano, jer vladajuća koalicija ima tako jakog i dominantnog kandidata.

Predrag Lacmanović Foto: Kurir Televizija

- To su očekivali članovi i simpatizeri, a verujem i rukovodstvo stranke. Ako se posmatra snaga i popularnost, SNS nema drugu i bolju ideju ili izbor. Nije dovoljno da je neko sposoban, on mora biti i prikladan za borbu i medijsku eksponiranost, a trenutno nema bolje ličnosti od Aleksandra Vučića, bar što se tiče SNS. S druge strane, ostaje enigma kako će se najveća partija u Srbiji postaviti u trci za predsedničke izbore. Da li će to biti stranački ili nestranački kandidat, možemo samo da spekulišemo o tome. Pretpostavljam da je prilično logično da bude i nestranački, ali ta osoba mora prvo dobro da se profiliše ili da je neko dobro poznat javnosti. Ne mogu da pretpostavim ko bi to bio, a da bi hteo da pristane na takav angažman. To je jedno od mogućih rešenja i verujem da postoji u glavama vodećih ljudi SNS, a pre svega predsednika Vučića, verovatno više opcija - kaže Lacmanović.

Na pitanje da li ovo nagoveštava da će predsednički i parlamentarni izbori biti spojeni, on kaže:

- Ne znači da će biti spojeni! Lako može da se desi da budu prvo parlamentarni, pa tek onda da uslede predsednički koji bi onda verovatno malo i izgubili na značaju. To je sad odluka stranačkih lidera, odnosno vladajuće koalicije. Svakako će se meriti istraživanjima, ali u trenutku odluke predsednički kandidat moraće da pokaže sve svoje kvalitete uz jaku medijsku kampanju i podršku i predsednika Vučića i cele stranke. Jedino tako imaju šanse za neki bolji rezultat. Rezultat tih budućih predsedničkih izbora zavisi i od neke druge strane, u ovom slučaju studentske liste i opozicije, da li će biti ujedinjeni i ići na referendumsku atmosferu ili će ići odvojeno u jednoj, dve ili više kolona. Ali ako izbace jednog kandidata, onda će to da bude jaka trka i prilično tesna u slučaju da su oba kandidata dovoljno jaka i prijemčiva za glasačko telo - zaključuje Lacmanović.

Model vlasti

Politički analitičar Srđan Barac napominje za Kurir da Vučevićeva izjava nije ni slučajna, niti izgovorena usput.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Reč je o promišljenom političkom manevru koji u izbornoj godini ima više funkcija, i unutrašnjih i spoljnopolitičkih. Pre svega, SNS ovom porukom preuzima inicijativu i jasno stavlja do znanja da nema povlačenja liderstva niti eksperimentisanja u trenutku kad je Srbija suočena sa ozbiljnim pritiscima, od Kosova i regiona do ekonomske neizvesnosti. U takvim okolnostima biračima se nudi ono što im je najvažnije, kontinuitet i stabilnost. Važno je razumeti da se ovde ne govori samo o kadrovskom rešenju već o modelu vlasti. Vučić kao premijer značilo bi da se operativni centar odlučivanja jasno nalazi u vladi, tamo gde se vode ključni ekonomski, bezbednosni i politički procesi. To je poruka i stranci i međunarodnim partnerima da Srbija želi efikasnu, a ne ceremonijalnu vlast - ocenjuje Barac.

Govoreći o predsedničkim izborima, on kaže da se otvara prostor za drugačije razmišljanje.

- Ako je Vučić u vladi, onda predsednička funkcija može biti stabilizujuća, institucionalna i pomirujuća, a ne politički dominantna. Tu se prvi put ozbiljno otvara pitanje da li je Srbiji potreban nestranački ili široko prihvatljiv kandidat, neko ko neće biti izvor dodatnih tenzija, već faktor smirivanja. Da li će se ići u tom pravcu, zavisiće od više stvari: jačine međunarodnih pritisaka, društvene klime u zemlji i ukupne političke temperature. Ako procena bude da je društvu potrebno spuštanje lopte, nestranačka ličnost može biti racionalno rešenje. Ako ne, SNS ima dovoljno jak kadar unutar sistema. Sigurno je samo da Vučevićeva izjava nije nagađanje, već signal da vlast ima plan, više opcija i punu kontrolu nad političkim procesom, a u izbornoj godini je to poruka koju birači vrlo jasno razumeju i vole da čuju - zaključuje Srđan Barac.