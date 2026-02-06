Ministar pravde pojasnio da članovi Izborne komisije sada moraju da nastave sa radom
Sednica
VST ODBIO DA USVOJI OSTAVKE ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE: Moraju da ponove izbore za najviše tužilačko telo u skladu sa odlukom Ustavnog suda!
Visoki savet tužilaštva (VST) danas je odbio da usvoji ostavke predsednika i nekoliko članova Izborne komisije VST za sprovođenje tužilačih izbora.
Izborna komisija, nakon ove odluke, mora da nasavi sa radom i da sprovede odluku Ustavnog suda kojom je naloženo ponavljanje izbora na nekoliko biračkih mesta.
- Činjenica da im ostavke nisu usvojene govori o tome da oni treba da nastave sa radom - rekao je nakon glasanja članova Saveta ministar pravde Nenad Vujić.
Predsednik VST Branko Stamenković najavio je da će obavestiti članove Izborne komisije o današnjem glasanju i odluci Ustavnog suda, kojom je naloženo ponavljanje izbora na nekoliko biračkih mesta u roku od 8 dana.
