Visoki savet tužilaštva (VST) danas je odbio da usvoji ostavke predsednika i nekoliko članova Izborne komisije VST za sprovođenje tužilačih izbora.

Izborna komisija, nakon ove odluke, mora da nasavi sa radom i da sprovede odluku Ustavnog suda kojom je naloženo ponavljanje izbora na nekoliko biračkih mesta.

- Činjenica da im ostavke nisu usvojene govori o tome da oni treba da nastave sa radom - rekao je nakon glasanja članova Saveta ministar pravde Nenad Vujić.