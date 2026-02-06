Slušaj vest

Visoki savet tužilaštva (VST) danas je odbio da usvoji ostavke predsednika i nekoliko članova Izborne komisije VST za sprovođenje tužilačih izbora.

Izborna komisija, nakon ove odluke, mora da nasavi sa radom i da sprovede odluku Ustavnog suda kojom je naloženo ponavljanje izbora na nekoliko biračkih mesta. 

- Činjenica da im ostavke nisu usvojene govori o tome da oni treba da nastave sa radom - rekao je nakon glasanja članova Saveta ministar pravde Nenad Vujić.

Predsednik VST Branko Stamenković najavio je da će obavestiti članove Izborne komisije o današnjem glasanju i odluci Ustavnog suda, kojom je naloženo ponavljanje izbora na nekoliko biračkih mesta u roku od 8 dana.

Ne propustitePolitikaČLAN VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA APELOVAO NA HITNO SPROVOĐENJE ODLUKA USTAVNOG SUDA: Moramo gledati viši cilj, interese države i građana, odluka je obavezujuća!
ustavni-sud.jpg
PolitikaNENAD VUJIĆ SE IZ BRISELA UKLJUČIO NA SEDNICU VST: Hitno da odlučimo o upućivanju tužilaca, posebno u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal!
Nenad Vujić 2.jpg
PolitikaUSTAVNI SUD SRBIJE DONEO KONAČNU ODLUKU O TUŽILAČKIM IZBORIMA: Žalbe odbačene, VST nije postupio po nalogu ovog suda, izbori se ponavljaju
0811-shutterstock-262964240.jpg
PolitikaGLAVNI TUŽILAC NENAD STEFANOVIĆ: Izborni rezultati pokazuju da je većina javnih tužilaca protiv Dolovac na čelu organizacije!
Nenad Stefanović i Nikola Uskoković