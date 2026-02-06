Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je putem svog X naloga da najveću cenu Srbi na KiM plaćaju zbog pogubne politike bivše vlasti, a u sklopu reakcije na to što lider NPS Miroslav Aleksić traži hitnu reakciju Vlade i međunarodne zajednice zbog Zakona o Strancima na KiM.

- Dok se država na čelu sa Aleksandrom Vučićem danonoćno bori za naš narod na KiM i mesecima zajedno sa našom SL svim političkim i diplomatskim sredstvima aktivno radi na svim važnim pitanjima.

Kako je dodao "za razliku od Aleksića mi ne želimo da skupljamo jeftine političke poene na muci Srba".