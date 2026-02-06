Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je putem svog X naloga da najveću cenu Srbi na KiM plaćaju zbog pogubne politike bivše vlasti, a u sklopu reakcije na to što lider NPS Miroslav Aleksić traži hitnu reakciju Vlade i međunarodne zajednice zbog Zakona o Strancima na KiM.

- Dok se država na čelu sa Aleksandrom Vučićem danonoćno bori za naš narod na KiM i mesecima zajedno sa našom SL svim političkim i diplomatskim sredstvima aktivno radi na svim važnim pitanjima.

Kako je dodao "za razliku od Aleksića mi ne želimo da skupljamo jeftine političke poene na muci Srba".

- Za Aleksića je to misaona imenica, koji se seti Kosova i Metohije samo kad mu presuše sve ostale teme. Sramno i očekivano! 

Ne propustitePolitikaPETKOVIĆ SA DUEOM, NOVIM ŠEFOM UNMIKA: Priština ugrožava ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji
Screenshot 2026-02-05 141502.jpg
PolitikaHRVATSKA, ALBANIJA I PRIŠTINA UDRUŽENI U MRŽNJI PREMA SRBIJI Analitičari: Naša zemlja se suočava s direktnom bezbednosnom pretnjom!
Andrej Plenković.jpg
SRBI NA KIMPETKOVIĆ O ODLUCI CIK U PRIŠTINI: Kurti nastavlja s protivpravnim odlukama na štetu srpskog naroda
Screenshot 2024-12-01 092346.jpg
PolitikaPETKOVIĆ IZ BRISELA: Održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestala lica, sa Sorensenom o hitnosti formiranja ZSO
Screenshot 2026-01-22 202848.jpg