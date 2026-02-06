Slušaj vest

Dubravka Đedović Handanović trenutno obavlja dve izuzetno važne "funkcije" - ona je ministarka energetike i majka petomesečne bebe. Iako se ne zna koji je od ta dva "posla" zahtevniji, nekako uspeva da ih oba obavlja sa maksimalnom posvećenošću i uspehom.

Đedović Handanović se nalazi usred pregovora o sudbini NIS u Dubaiju, a na Instagramu je objavila video kako se igra sa svojom bebom.

"Kad si mama petomesečne bebe plus jedan je obavezan i bez njega se ni službeno ne putuje", napisala je ministarka uz taj video.

Dubravka Đedović Handanović Izvor: Instagram

Na snimku se može videti i kako se beba igra sa akreditacijom.