Dubravka Đedović Handanović trenutno obavlja dve izuzetno važne "funkcije" - ona je ministarka energetike i majka petomesečne bebe. Iako se ne zna koji je od ta dva "posla" zahtevniji, nekako uspeva da ih oba obavlja sa maksimalnom posvećenošću i uspehom.

Đedović Handanović se nalazi usred pregovora o sudbini NIS u Dubaiju, a na Instagramu je objavila video kako se igra sa svojom bebom.

"Kad si mama petomesečne bebe plus jedan je obavezan i bez njega se ni službeno ne putuje", napisala je ministarka uz taj video.

Dubravka Đedović Handanović Izvor: Instagram

Na snimku se može videti i kako se beba igra sa akreditacijom.

"Čini mi se da je njen prvi susret sa akreditacijom dobro prihvaćen. Šta vi mislite?", dodala je ministarka Đedović Handanović.

