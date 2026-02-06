Politika
"KAD SI MAMA PETOMESEČNE BEBE..." Ministarka Đedović Handanović sve stiže! Usred pregovora oko NIS, ne zapostavlja ni ulogu majke - POGLEDAJTE KAKO SE IGRAJU
Slušaj vest
Dubravka Đedović Handanović trenutno obavlja dve izuzetno važne "funkcije" - ona je ministarka energetike i majka petomesečne bebe. Iako se ne zna koji je od ta dva "posla" zahtevniji, nekako uspeva da ih oba obavlja sa maksimalnom posvećenošću i uspehom.
Đedović Handanović se nalazi usred pregovora o sudbini NIS u Dubaiju, a na Instagramu je objavila video kako se igra sa svojom bebom.
"Kad si mama petomesečne bebe plus jedan je obavezan i bez njega se ni službeno ne putuje", napisala je ministarka uz taj video.
Na snimku se može videti i kako se beba igra sa akreditacijom.
"Čini mi se da je njen prvi susret sa akreditacijom dobro prihvaćen. Šta vi mislite?", dodala je ministarka Đedović Handanović.
Reaguj
Komentariši