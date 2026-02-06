NAŠE JE DA SE BORIMO I DA ČUVAMO NAŠU SRBIJU! Snažna poruka predsednika Vučića: Ne damo je nikome! (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je "naše da se borimo i da čuvamo našu Srbiju i da je ne damo nikome".
"Mi smo godinu dana trpeli najteži teror. Izdržali smo ga vodeći računa o svima, pokazali smo se kao ozbiljna i odgovorna država, nastavićemo to da radimo. Kad god Srbija bude bila nezavisna, kad god Srbija bude bila slobodna, kad god Srbija bude bila jaka, kada se Srbija bori za sebe uvek će da bude napadana, uvek će gledati da je ruše, uvek će gledati da je slome", kaže predsednik Vučić u videu objavljenom na Instagramu i dodaje:
"Zato je naše da se borimo i da čuvamo našu Srbiju, da je ne damo nikom drugom. Ništa od toga nije lako, ali uz vašu pomoć i uz vašu podršku sve možemo".
Podsetimo, predsednik Vučić je danas prisustvovao ceremoniji otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac".