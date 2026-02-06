Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je "naše da se borimo i da čuvamo našu Srbiju i da je ne damo nikome".

"Mi smo godinu dana trpeli najteži teror. Izdržali smo ga vodeći računa o svima, pokazali smo se kao ozbiljna i odgovorna država, nastavićemo to da radimo. Kad god Srbija bude bila nezavisna, kad god Srbija bude bila slobodna, kad god Srbija bude bila jaka, kada se Srbija bori za sebe uvek će da bude napadana, uvek će gledati da je ruše, uvek će gledati da je slome", kaže predsednik Vučić u videu objavljenom na Instagramu i dodaje: