Slušaj vest

"Pokret za narod i državu Niš" oglasio se povodom uništavanja grafita "Kad se vojska na Kosovo vrati".

"Čin prekrečavanja rodoljubivog grafita u dvorištu Osnovne škole "Učitelj Tasa" u Nišu, koji su izveli ekstremisti iz Zeleno-levog fronta, na čelu sa poslanikom Rastislavom Dinićem, predstavlja otvoren napad na srpsko nacionalno pamćenje, duhovne temelje i državotvornu tradiciju srpskog naroda.

Ovo nije ni prvi ni izolovan incident u režiji domaće radikalne levice, već još jedna u nizu provokacija usmerenih ka sistematskom brisanju srpskog identiteta iz javnog i obrazovnog prostora", navodi se u saopštenju pokreta u kome se dodaje:

"Proglašavanje pravoslavnih simbola i poruke „Kad se vojska na Kosovo vrati“ za „govor mržnje“ i „huškanje na rat“, od strane onih kojima su ustaški veterani i njima srodne strukture poželjni politički saveznici, predstavlja grubu i zlonamernu zamenu teza. Takav narativ dolazi iz političkih krugova koji godinama relativizuju srpske žrtve, a srpsko pravo na istoriju i državnost doživljavaju kao prepreku sopstvenim ideološkim projektima.

Zeleno-levi ideološki sledbenici tuđih političkih centara moći morali bi da znaju da su za srpski narod Kosovo i Metohija ustavna kategorija, istorijsko središte i duhovno izvorište srpske države. I da Kosovsko predanje nije poziv na mržnju i nasilje, već zavet slobode, žrtve i istrajnosti, na kome je Srbija nastala i opstala! Onaj ko to ne razume, ili ko ne želi da razume, ne skrnavi samo poruku ispisanu na zidu, već vređa čitav srpski narod koji je vekovima odan Kosovskom zavetu.

Posebno je skandalozno što se ovaj ideološki vandalizam odigrao u školskom dvorištu, uz direktno učešće lica iz obrazovnog sistema, poput učitelja Dejana Petrovića. Tim činom gospodin Petrović je osramotio poziv srpskog učitelja i svesno zloupotrebio svoju profesiju radi političke indoktrinacije dece i mladih.

Očigledno je da Zeleno-levi front, umesto ponosa i samopouzdanja, mlađim generacijama nastoji da nametne narativ stida prema sopstvenom narodu i odricanja od sopstvenih korena i istorije. Ali to nije prosveta već klasično ideološko nasilje koje docent Dinić, učitelj Petrović i njima slični mesecima sprovode nad srpskom omladinom.

Građanima Niša i Srbije odavno je jasno da Zeleno-levi front deluje kao antinacionalni, antiustavni i antidržavni politički pokret, koji srpske simbole, pravoslavlje i rodoljublje tretira kao neprijatelje.

Njihov takozvani „antifašizam“ svodi se na otvorenu netrpeljivost prema svemu što je srpsko, dok se „borba za vrednosti“ pretvara u agresivno nametanje ideologija koje nemaju uporište ni u tradiciji ni u volji većinskog srpskog naroda.

Zato Pokret za narod i državu Niš najoštrije osuđuje vandalizam zeleno-levih ekstremista, uključujući Dinića, Petrovića i njihove saradnike, i poručuje da će srpski narod na izborima kazniti njihove pokušaje brisanja srpske istorije, izrugivanja Kosovskog zaveta, trovanja naše dece i kriminalizacije rodoljublja.

Sigurni smo da će se Srbija, nastala na žrtvi i zavetu svojih predaka, a ne na ideološkim eksperimentima radikalne levice uvezenim sa strane, izboriti sa marginalnim pojavama današnjice, kakve su Zeleno-levi front i njemu slične pojave, a da će Kosovo i Metohija, na žalost anarhoblokadera, zauvek ostati sastavni deo naše Otadžbine!