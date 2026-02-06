U ataru sela Parada
STRAVIČAN NAPAD NA SRPSKU POLICIJU KOD KURŠUMLIJE: Napadači ispalili više od 100 metaka, pa pobegli na KiM
Slušaj vest
Još jedan napad na srpsku policiju dogodio se u kopnenoj zoni bezbednosti.
Više od 100 metaka ispaljeno je iz automatskog oružja u pravcu policije.
U ataru sela Parada kod Kuršumlije, pre dva dana, kopnene snage bezbednosti naišle su na oborena stabala koja su presekla put, što im je onemogućilo dalje kretanje.
U tom momentu na policajce je više napadača ispalilo desetine metaka iz automatskog oružja i pobeglo ka južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji.
Reaguj
Komentariši