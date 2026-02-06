Slušaj vest

Još jedan napad na srpsku policiju dogodio se u kopnenoj zoni bezbednosti.

Više od 100 metaka ispaljeno je iz automatskog oružja u pravcu policije.

U ataru sela Parada kod Kuršumlije, pre dva dana, kopnene snage bezbednosti naišle su na oborena stabala koja su presekla put, što im je onemogućilo dalje kretanje.

U tom momentu na policajce je više napadača ispalilo desetine metaka iz automatskog oružja i pobeglo ka južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji.

Ne propustiteSRBI NA KIMNOVA SRAMNA KURTIJEVA PROVOKACIJA ZA SRBE: Uklonjene table na ćirilici u Leposaviću i Zvečanu (VIDEO)
Screenshot 2026-02-04 102551.jpg
SRBI NA KIMOSKRNAVLJENO GROBLJE U SELU GOJBULJE: Komšije Albanci pustili stoku - izgažena sveža humka, oboreno cveće i srpske zastave
gojbulja2.jpg
SRBI NA KIMKURTIJEVA POLICIJA IZVUKLA VUKAŠINA IZ KOLA, PA GA ŠUTIRALI I MALTRETIRALI: Novi napad na Srbe na KiM! Sačekali ih na ozloglašenom punktu, tukli zbog grba
Kosovska policija.JPG