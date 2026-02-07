Slušaj vest

Voditeljka televizije N1 Danica Vučenić i profesor blokader sa Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević složili su se oko toga da su se blokaderi povukli, što je ohrabrilo vlast da se rekonsoliduje.

- Ali na drugoj strani to povlačenje studenata, mada razumem da ne mogu biti na ulici dve godine, je, čini mi se, i ohrabrilo vlast da se, kako kažete, rekonsoliduje - rekla je Vučenić, na šta je Spasojević odgovorio:

- Tako je. Ne samo studenata, čitavog društva. Mi uvek govorimo o studentima ali zapravo to su studenti iza kojih je stao jedan veliki deo ovog društva. Ali, od marta je krenulo da se gasi.

On je dodao da se institucionalna kriza smanjila.