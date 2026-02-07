Slušaj vest

Posle petog oktrobra, kada je izgledalo da je stranka izgubljena zauvek, uspeo je da je preoblikuje, modernzije i ponovo učini relevantnom, ne menjajući njeno poreklo, jezik i mesto u društvu. Time je sačuvao kontinuitet u jednom uzbrukanom vremenu. Ta politička stranka nije nastala slučajno, počela je prosekom 10.0, a te desetke su se nastavile godinama radnog staža na visokim funkcijama.

Osam godina proveo je u Ministarstvu unutrašnjih poslova u dva mandata, a u jednom je nosio mandat predsednika vlade. Dve godine bio je na čelu Narodne skupštine, tamo gde se politika najglasnije vidi i najteže kontroliše. Njegovi kritičari neretko priznaju jedno, da bez obzira na razlike u stavovima imaju posla sa jednim od najiskusnijih političkih kadrova koje Srbija ima.

Gost emisije "Neispričano" bio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Došao je u Beograd 1985. godine iz Žitorađa, gde je i odrastao:

1/4 Vidi galeriju Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

- Moje poreklo je iz jedne srednje, siromašne porodice. Moj otac je bio milicioner, to je u mom kraju bio ponos. Svi su se prijavljivali tada za to. U Južnoj Srbiji se i dan danas prijavljuje mnogo kandidata za posao u policiji i vojsci. Tada je on dobio službu i rasporedili su ga u Prizren, tamo sam i rođen,1. januara 1966. godine. Tada su hteli da mi daju ime Novak jer sam rođen za Novu Godinu. Ali, majka je insistirala na imenu Ivica, nešto joj se to dopalo. Bilo joj je simpatično - kaže Dačić i dodaje:

- Posle 6 meseci je otac dobio prekomandu i vratio se u Toplicu. Ja nisam iz Žitorađa, moj otac je iz sela Pretrešnje, kod Blaca a majka iz sela Gornje Zdravinje kod Prokuplja. Zanimljivo je i da je porodica Zorana Đinđića bila susednom selu a moja baba se prezivala Đinđić.

Najbolji đak i student

Kršten je sa 6 meseci u socijalističkom sistemu, a kako kaže, iako nije bilo dozvoljeno, zavisilo je od porodice do porodice:

- Sa već 5 godina sam bio u novinama, mene je sve zanimalo već u tom uzrastu. U novinama je izašao tekst "Enciklopedija u kratkim pantalonama" i moja fotografija. Od malena me ja zanimao javni život, politika i mediji - ispričao je Dačić.

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

Od osnivanja Fakulteta političkih nauka, Ivica Dačić i dalje zauzima mesto najboljeg studenta sa prosekom 10.0:

- To je dobra strana sistema koji nije bio demokratski, taj sistem je otvarao mogućnost svim ljudima, bez obzira na društveni status i poreklo. Svi su imali jednake šanse da uspeju u životu. Ja sam to iskoristio. Mi smo imali jednu platu u kući a dva studenta, to je bilo nemoguće za finansiranje. U to vreme se to nije plaćalo. Školovanje je bilo besplatno. Prošao sam studentski život u domu i mogu da kažem da sam dete socijalizma. Nisam imao nikakvu vezu, sve sam sam radio - kaže Dačić.

Prelazak na višepartijski sistem

U vreme pada socijalizma i početkom višepartisjksog sistema, Ivica Dačić, bio je primljen u Savez komunista, a kaže da je to tada bila velika čast:

- Danas član partije može da bude svako, a tada vas je komisija proveravala. Više je demokratije bilo u komunistima nego što je ima danas u partijama. Vladao je u socijalizmu bespartijski sistem i sećam se da se vodila oštra debata da li će se uvesti višepartijski sistem ili ne. Izašao sam sa tim predlogom i nije bilo baš prijatno - kaže Dačić i dodaje:

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

- Napadali su me što sam se zalagao za višepartijski sistem. Sećam se da je Mira Marković jednom izašla da mi replicira kako ja vređam partizane. Bio sam mlad i možda malo oštriji. Mira Marković se nije ljutila na mene, jer me nikada nije podržavala, ljutila se na one koje je podržavala. Posle petog oktobra mi je u Moskvi dala spisak ljudi za koje ona misli da su izdajnici i da im u životu ništa ne pomognem ako želim da se odužim Miloševiću.

Iako su mnogi bili protiv toga, Slobodan Milošević je to prihvatio i doneo odluku da se socijalistički savez i Savez Komunista ujedine u socijaliste:

- On je umeo da sagleda kako stvari stoje, možda nije ni mene slušao ali je shvatao te ideje, te da je to jedini put kako savez komunista da opstane. Obično su profesori bili na čelu partijskih organizacija na fakultetu, a ja sam se kandidovao protiv profesora. Profesor i ja dobijemo tada isti broj glasova. Slobodan Milošević je nama otvorio vrata - kaže Dačić.

"ŽIVEO SAM U SIROMAŠTVU, U KUĆI SMO IMALI JEDNU PLATU!" Ivica Dačić o svom odrastanju: Od malena me je zanimala politika, bio sam dete socijalizma! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs