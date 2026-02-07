Slušaj vest

Psiholog i nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije Žarko Korać izneo je na televiziji TV Nova S niz oštrih i neuobičajeno direktnih kritika na račun blokaderskog pokreta koji je do juče javno podržavao, dovodeći u pitanje i njegov politički smer i osnovne postulate delovanja.

Povod za istup bila je, kako je naveo, odluka blokadera da se ograde od opozicije, kao i činjenica da, uprkos velikoj vidljivosti, ne nude jasan i prepoznatljiv politički program.

"Zastrašujući zahtev bez presedana u Evropi"

Korać je posebno problematizovao zahtev plenuma da opozicija uopšte ne izlazi na izbore, ocenivši da je reč o pojavi bez savremenog evropskog presedana.

- Jedna od najgorih stvari kod plenuma, po meni, to je zahtev da opozicija ne izlazi na izbore. To je zastrašujuće. To nismo imali u Evropi - naglasio je Korać, dovodeći u pitanje legitimitet ideje da neka "nepoznata studentska lista" preuzme političko predstavljanje građana.

On je istakao da javnost još uvek ne zna ko bi se konkretno našao na takvoj listi, kao ni da li bi ona mogla da bude prihvatljiva širem biračkom telu. Prema njegovoj proceni, odgovor je - verovatno ne.

Sumnja u domet "studentske liste"

Govoreći o mogućim rezultatima takve političke opcije, Korać je izrazio otvorenu sumnju u njen izborni domet.

- Iskreno da vam kažem, teško da će studentska lista daleko otići sa profesorom Milom Lomparom. To je jedan ekstremni nacionalizam, vrlo umereno izložen - ocenio je on.

Posebno je ukazao na to da je suštinski problem u tome što javnost uopšte ne zna kakva je politika te liste, niti kakve bi konkretne stavove zastupala u ključnim društvenim i državnim pitanjima.

Mladost bez programa nije dovoljna

Korać je priznao da deo građana može pozitivno reagovati na činjenicu da je reč o mladim, „neiskvarenim“ ljudima, bez političkog bremena iz prošlosti. Međutim, upozorio je da to samo po sebi nije dovoljno.

Kako je naveo, što se više budu politički definisali – što je, po njemu, nužno – sve će više isplivati unutrašnje razlike i podele. Na osnovu ličnog iskustva sa fakulteta na kojem je radio, Korać je rekao da plenumi često ne funkcionišu, te da ih povremeno preuzimaju malobrojne, ali vrlo glasne grupe ekstremnih levičara, kao i zasebne grupe nacionalista.

- Za šta glasate na izborima? Za njihovu mladost ili za politički program? - upitao je Korać, dodajući da je upravo odbacivanje opozicije jedan od ključnih elemenata takozvanog "studentskog stava".

"Narcizam mladosti" i odbacivanje svih drugih

U najoštrijem delu nastupa, Korać je takav pristup ocenio kao "narcizam mladosti".

- Mi smo predivni, a vi ste škart, vi treba da odete – to je čak i uvredljivo - rekao je on, ukazujući da se u javnosti već prilično jasno nazire ko bi mogao da se nađe na toj listi.

Iako nije želeo da, kako je rekao, "licitira imenima", napomenuo je da su neka od njih već dobro poznata javnosti, te podsetio da su pojedini potencijalni akteri i ranije bili politički aktivni.

U tom kontekstu, Korać je podsetio da je jedan od pominjanih aktera bio i poslanički kandidat u pokretu Dosta je bilo, na izbornoj listi koju je predvodio Saša Radulović.

- A oni sada kažu – ne može niko ko se bavio politikom. Hajde da vidimo koliko će biti dosledni u tome. Hajde da vidimo baš - zaključio je Korać.