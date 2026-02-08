Slušaj vest

Ivica Dačić je političku karijeru započeo tokom vremena kada je Slobodan Milošević bio lider Socijalističke partije Srbije (SPS) i jedan od glavnih političkih aktera u zemlji.

Nakon demokratskih promena 5. oktobra 2000. godine i pada Miloševića, SPS se našao u teškoj situaciji, ali je upravo Dačić bio među onima koji su ostali u stranci i radili na njenom očuvanju i reorganizaciji.

Foto: Petar Aleksić

Gostovanjem u emisiji "Neispričano" kod Jelene Pejović, ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, istakao je da je Milošević umeo da sagleda dešavanja i otvori vrata novim idejama:

- Možda nije ni mene slušao ali je shvatao te ideje, te da je to jedini put kako savez komunista da opstane. Slobodan Milošević je nama otvorio vrata. Napadali su me što sam se zalagao za višepartijski sistem. Sećam se da je Mira Marković jednom izašla da mi replicira kako ja vređam partizane - kaže Dačić i dodaje:

- Bio sam mlad i možda malo oštriji. Mira je imala svoje mišljenje. Mira Marković se nije ljutila na mene, jer me nikada nije podržavala, ljutila se na one koje je podržavala. Posle petog oktobra mi je u Moskvi dala spisak ljudi za koje ona misli da su izdajnici i da im u životu ništa ne pomognem ako želim da se odužim Miloševiću.

"Vreme spašavanja države i naroda"

Kako kaže, socijalistička partija zajedno sa Slobodanom Miloševićem je imala tu nesreću da se podudara sa vremenom raspadanja Jugoslavije i blokovske podele sveta:

- Tada nije bilo vremena za ostvarivanje ideja i za partijske promene. To je bilo vreme za spašavanje države i naroda. U uslovima kada Slovenija i Hrvatska proglašavaju nezavisnost, kako da reagujete? Tada je dolazilo do napada na Srbe u Krajini. Mogao je Slobodan Milošević da reaguje kao Jeljcin da je sve u redu. On je ostavio Ruse u Ukrajini tako. I dan danas je trećina ruskog stanovništva van Rusije. Slobodan Milošević tada nije donosio lake odluke - kaže Dačić i dodaje:

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

- Kada je počela ekonomska kriza sazvan je sastanak, a dobili smo sankcije jer smo pomagali Srbima van Srbije? Pa zašto to ne bi uradili? Rukovodstvo Republike Srpske nikada nije prihvatilo Dejtonski sporazum, patrijarh je morao da obezbedi da Milošević u ime Srba potpiše to. Oni nisu želeli da prihvate da Republika Srpska bude ravnopravni entitet. Hteli su da nastave rat.

Pitanje gubitka teritorije krajine povezuje sa nejedinstvom srpkog rukovodstva:

- Ja sam bio potparol stranke tada i ne mogu govoriti o državnim elementima. Međutim, tu je uvek postojalo pitanje do kada treba voditi rat, kada treba preći na diplomatiju i kada zaokružiti sve to. Šta je legat Miloševića? Dejtonski sporazum. Kakav god da je, na njega se svi pozivaju danas. Znajući Srbe, mislim da niko ne bi mogao tako nešto da postigne. Nama je u istoriji po milion ljudi poginulo za Jugoslaviju, a za Srbiju nismo ništa uradili. Tako da, lako je govoriti o nekim vremenima koja se ne mogu uporediti sa sadašnjim. Sve je bilo drugačije.

Peti oktobar

Petog oktobra, Dačić je bio predsednik gradskog odbora SPS-a. Kaže da su tada ostvario odličan rezulat, ali nisu imali adekvatan odgovor za ujedinjenje opozicije:

- Nismo uspeli da napravimo zajedničku listu sa Srpskom radikalnom strankom, jer Milošević i Šešelj nisu uspeli da se dogovore. Šešelj je imao Tomislava Nikolića za predsednika. Ali, Milošević nije izgubio u prvom krugu, poništeni su glasovi sa Kosova, da bi Koštunica mogao da ima 50 i nešto. To je finansirano i pripremano. Tada su zvanično vlade Amerike i Britanije govorile da daju novac za finansiranje medija, političkih strabnaka u Srbiji. Miloševiću su nudili da ide u Rusiju da se povuče sa vlasti, smatrao je da nema od čega da beži - kaže Dačić i dodaje:

Foto: DJORDJE KOJADINOVIC / AFP / Profimedia

- Petog oktobra smo ostali u našoj zgradi sve dok nisu pokušali u nju nasilno da upadnu. U mojoj kancelariji su napisali žutim slovima "pobeda". Ukrali su sve što su stigli od vodokotlića, escajga, slika. Ja sam 6. oktobra došao u tu zgradu, ona je bila zapaljena, nismo mogli da koristimo te prostorije. Tada nas je bilo 13, otišli smo na Voždovac i krenuli smo u oporavak stranke. Neki ljudi su od mene tražili potvrdu da nikad nisu bili članovi SPS-a, a bili su u rukovodstvu.

"Podršku demokratama Mira nije doživela kao izdaju"

Ministar objašnjava da je stranka bila razdeljena te da su se unutar nje napravile zasebne partije. Ističe da je Milošević od njega tražio da se isključi iz partije:

- Finansirali smo odbranu Miloševića u Hagu, to je bilo između 10 i 15 hiljada svakog meseca. 2004. godine me je pozvao Koštunica da pita jel bi podržao vladu. Ovi ljudi iz partije što su branili Miloševića su mi govorili da prihvatim Koštuničin poziv. Sve teške odluke sam ja donosio. Podržali smo Koštunicu jer smo želeli demokratsku stranku da zbacimo iz vlasti.

Mira Marković Slobodan Milošević Foto: Kurir Televizija

2012. godine, Ivica Dačić tvrdi da je pitao i Evropsku uniju i Vladimira Putina, sa kim treba da naprave vladu:

- Svi su nam govorili da je pravi put da idemo sa demokratama. Tvrdo krilo naše stranke je bilo protiv. Što se tiče porodice Miloševića, ja sam tada razgovarao sa njima i nije bilo problema. Mira to nije doživela kao izdaju, razgovarali smo i nakon toga više puta. Nismo imali problema.

Ivica Dačić o Miri Marković Izvor: Kurir televizija

