U matematici, konstanta je vrednost koja ostaje ista. Ne menja se pod pritiskom promenljivih i često predstavlja oslonac cele jednačine. Bez nje, sistem gubi ravnotežu.
U politici, konstante su retkost. Posle velikih lomova, mnoge ideje nestanu, partije se raspadaju, a ljudi izgube smisao zašto su uopšte ušli u politiku. Ipak, ponekad se pojavi neko ko opstaje, ne zato što se nije menjao već zato što je znao kad i kako da se promeni.
Posle Petog oktobra, u trenutku kad je delovalo da je jedna politička priča završena zauvek, uspeo je da sačuva stranku od sigurne propasti. Da je preoblikuje, modernizuje i ponovo učini relevantnom, ne brišući njeno poreklo, ali menjajući njen jezik i mesto u društvu. Time je sačuvao kontinuitet jedne ideje u potpuno drugačijem vremenu.
Ta politička konstanta nije nastala slučajno, počela je s prosekom 10,00 na Fakultetu političkih nauka, zatim su se desetke nastavile tokom godina radnog staža na visokim državnim funkcijama: osam godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dva mandata, od kojih je u jednom nosio i odgovornost predsednika Vlade Srbije. Osam godina kao ministar spoljnih poslova, u ulozi čoveka koji je Srbiju povezivao sa Istokom i Zapadom, razgovarajući sa svima, pa čak i pevajući. Dve godine na čelu Narodne skupštine, tamo gde se politika najglasnije vidi i najteže kontroliše.
Njegovi kritičari nerado priznaju jedno: da, bez obzira na razlike u stavovima, imaju posla s jednim od najiskusnijih i najsposobnijih političkih kadrova koje Srbija danas ima.
Padali su sistemi, nestajale su ideje, menjala su se vremena, ali matematička konstanta je ostala ključna za rešenje jednačine.
Večeras od 22.45 gost emisije "Neispričano" je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije.