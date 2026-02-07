"SKUPŠTINU BOJKOTUJU, BRISEL NE BOJKOTUJU" Brnabić o opoziciji, odgovorila Milivojeviću: Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je objavu lidera Demokratske stranke Srđana Milivojevića iz Brisela, podsetivši da blokaderska opozicija bojkotuje rad parlamenta, iako dobija plate.
- Narodnu skupštinu Republike Srbije bojkotuju, Brisel ne bojkotuju. Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze. Do sada su od građana Srbije naplatili preko pola miliona evra - za nerad. I kad su dolazili, u Skupštini su se pojavljivali u majicama i farmerkama, ali za Brisel odelo i kravata. Svakim svojim gestom pokazuju nepoštovanje prema Srbiji i građanima Srbije i svoj udvorički mentalitet - napisala je Brnabić na Iksu.
Milivojević je uz fotografiju iz Brisela napisao da je DS tražila sankcije za predstavnike vlasti.
- Personalne sankcije koje je Demokratska stranka tražila u Briselu za predstavnike mafijaškog režima, vrh Srpske narkodilerske stranke, skraćeno SNS, i policajce koji su na ulicama prebijali našu decu i građane dok su se skaldišta naprednjaka nesmetano punila drogom, ne pogađaju običnog čoveka i ne remete njegov život. Naprotiv, usmerene su protiv mafije na vlasti, ne na one koji su žrtve kriminala, a to su građani Srbije. Mafiju na robiju! - napisao je on.