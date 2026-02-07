Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je objavu lidera Demokratske stranke Srđana Milivojevića iz Brisela, podsetivši da blokaderska opozicija bojkotuje rad parlamenta, iako dobija plate.

- Narodnu skupštinu Republike Srbije bojkotuju, Brisel ne bojkotuju. Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze. Do sada su od građana Srbije naplatili preko pola miliona evra - za nerad. I kad su dolazili, u Skupštini su se pojavljivali u majicama i farmerkama, ali za Brisel odelo i kravata. Svakim svojim gestom pokazuju nepoštovanje prema Srbiji i građanima Srbije i svoj udvorički mentalitet - napisala je Brnabić na Iksu.

Milivojević je uz fotografiju iz Brisela napisao da je DS tražila sankcije za predstavnike vlasti.