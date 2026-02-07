Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram nalogu "avucic" i poslao građanima snažnu poruku.

- Hvala beskrajno na ogromnoj podršci, hvala vam na velikoj ljubavi, hvala vam na tome što ne mrzite one druge koji to osećaju prema nama. I oni su naša braća i sestre, vratiće se kada ovi koji su ih terali da mrze, ne budu bili više tako ostrašćeni - rekao je Vučić i dodao: