Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije bio je gost emisije "Neispričano" sa Jelenom Pejović koja se emituje na Kurir televiziji.

Jedan je od retkih političara na domaćoj sceni čija karijera traje više od tri decenije i koji je prošao gotovo sve faze srpske politike - od devedesetih godina i vremena Slobodana Miloševića, preko Petog oktobra, do savremenih koalicionih vlada. Kao dugogodišnji funkcioner i lider Socijalističke partije Srbije, Dačić je bio svedok, ali i učesnik brojnih ključnih političkih procesa koji su oblikovali savremenu Srbiju.

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

- Od 2006. godine sam na čelu stranke, danas je 2026. godina. Svega godinu dana nismo bili na vlasti, to sam ja omogućio vodeći stranku. Moja uloga na političkoj sceni je daleko veća nego što je procena SPS u biračkom telu.

2008. godine Kosovo proglašava nezavisnost. 2012. godine pre samih izbora se donela odluka da se iz Ujedinjenih nacija, kosovsko pitanje prebaci u Brisel, gde se nalazi i danas. Fleke tog poteza se vade Briselskim sporazumo, koji potpisuje Ivica Dačić, kao tadašnji premijer:

- 2008. godine je proglašena nezavisnost pre nego što je formirana naša vlada. Reakcija od strane Srbije je bila katastrofalna. Tadić je otišao u Rumuniju. Napravljen je skup ispred Skupštine, zapaljena je ambasada i od toga nikakve koristi nismo imali. Tada sam bio na Kosovu i Metohiji sa našim narodom. Napravljen je dogovor da se traži savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Pitanje je tako postavljeno da odgovor nije bio u našem interesu svakako - kaže Dačić i dodaje:

Foto: Beta

- Ja sam kod Tadića gledao prenos iz Haga. Pripremili su Tadiću unapred dva govora, odnosno dve verzije reagovanja. Ni jedan od ta dva moguća odgovora nije bio adekvatan. Kakvo je to državno rukovodstvo, kada putem televizije saznajemo za odluku koju znaju svi ostali. Mi smo posle toga dali svoj period rezolucije za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.

Početak dijaloga Beograda i Prištine

- Tači je došao kod Ketri Ešton a mi smo se gledali kao bokseri kad dođu na meč pa se odmeravaju. Tad sam mu rekao "da sam te sreo negde u šumi verovatno bi te ubio, a sad pošto smo ovde, pregovaraćemo!" Dva dana nisu znali da li da objave sliku. Rekao sam ajde ljudi da pričamo o suštinskim pitanjima, a oni su govorili da je status rešen, priznat. Neutralan sporazum je bio potreban da bi Srbija mogla dalje da ide. Briselski sporazum je potpisan u dobroj veri, bile su granacije Evropske unije za to - kaže ministar.

Dačić dodaje da pregovori mogu da krenu dalje tek kada se Briselski sporazum ispoštuje, odnosno kada se formira Zajednica srpskih opština:

- Koliko je vremena prošlo, oni nisu odmakli. Važno je da Srbija nastavi borbu za Kosovo. Za vreme mog mandata 28 zemalja je otpriznalo Kosovo. Bilo je nas nekoliko koji smo se time bavili, nismo bili sigurni kako će to da izgleda.

Ivica Dačić Foto: Kurir Televizija

Kontakti sa osobama iz kriminalnog miljea

Navodi se da je ministar bio u stanu 2006. godine Vladana Zagrađanina neposredno pre policijske akcije u kojoj je pronađeno 10.000 evra. Pored toga, navode se kontakti sa Rodoljubom Radulovićem, bliskim saradnikom Darka Šarića i Majkom Miljanićem:

- Pisao sam patrijathu zbog slike sa Miletom Miljanićem, ta fotografija je nastala u NjuJorku. Sa nekim ljudima jesam imao kontakt jer nisam znao čime se bave. Nisam znao šta radi Miša Banana, ja sam sa njim kontaktirao jer je godinama unazad bio predsednik teniskog saveza. Što se tiče afere kofer, bila je ideja da se uhapse ljudi iz Narodne banke, i ja jesam tada bio svedok. Bila je reč o tome da se uhapsi Jelačić preko Simića koga je poznavao Zagrađanin. Svi su na kraju odustali od toga. Ja se sigurno ne bavim kriminalnom, niti moja porodica.

