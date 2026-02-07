Slušaj vest

Večeras od 22.30 časova na Kurir televiziji gledaoci će ekskluzivno imati priliku da čuju priču koja ne može da stane u klasičan televizijski format. Gost Jelene Pejović u emisiji "Neispričano" je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Ministar je jedan od najdugovečnijih i najiskusnijih političkih aktera u Srbiji.

Foto: Petar Aleksić

Od 5. oktobra do danas, od opozicionih klupa do najviših državnih funkcija, od diplomatije do unutrašnje bezbednosti - u emisiji će Dačić govoriti o trenucima koji su oblikovali njegov politički put, o odlukama koje su menjale tok domaće politike i o događajima koji su se odvijali daleko od očiju javnosti.

Kako su izgledali ključni pregovori? Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata vlasti? Koje su odluke bile najteže, a koje danas vidi drugačije?

Emisija koju ćete gledati, u trajanju od sat vremena, nije ni približno dovoljna da predstavi čitavu bogatu karijeru Ivice Dačića. Ali ono što je sigurno jeste da ćete čuti najzanimljivije, najznačajnije, a pre svega dosad neispričane detalje iz njegove političke istorije. Ako ste mislili da o njemu znate skoro sve, ova emisija će vas demantovati.

Priče koje do sada niste čuli - večeras, uživo, u emisiji Neispričano.

