Slušaj vest

Večeras od 22.30 časova na Kurir televiziji gledaoci će ekskluzivno imati priliku da čuju priču koja ne može da stane u klasičan televizijski format. Gost Jelene Pejović u emisiji "Neispričano" je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Ministar je jedan od najdugovečnijih i najiskusnijih političkih aktera u Srbiji. 

PHAL2859.JPG
Foto: Petar Aleksić

Od 5. oktobra do danas, od opozicionih klupa do najviših državnih funkcija, od diplomatije do unutrašnje bezbednosti - u emisiji će Dačić govoriti o trenucima koji su oblikovali njegov politički put, o odlukama koje su menjale tok domaće politike i o događajima koji su se odvijali daleko od očiju javnosti.

Kako su izgledali ključni pregovori? Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata vlasti? Koje su odluke bile najteže, a koje danas vidi drugačije?

Emisija koju ćete gledati, u trajanju od sat vremena, nije ni približno dovoljna da predstavi čitavu bogatu karijeru Ivice Dačića. Ali ono što je sigurno jeste da ćete čuti najzanimljivije, najznačajnije, a pre svega dosad neispričane detalje iz njegove političke istorije. Ako ste mislili da o njemu znate skoro sve, ova emisija će vas demantovati.

Priče koje do sada niste čuli - večeras, uživo, u emisiji Neispričano.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaEKSKLUZIVNO: MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE IVICA DAČIĆ U EMISIJI “NEISPRIČANO”, VEČERAS U 22.45
Ivica Dačić
HronikaDAČIĆ SE OGLASIO POSLE HAPŠENJA TREĆEG OSUMNJIČENOG: Evo svih detalja bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića - pogledajte kako je priveden (VIDEO)
Screenshot 2026-02-06 234450.jpg
DruštvoZASEDA ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE ZBOG RETKE METEO POJAVE KOJA STIŽE U SRBIJU! Oglasio se i direktor RHMZ s tačnim datumom! Dao i dugoročnu prognozu
2.jpg
HronikaUHAPŠEN BOMBAŠ (33) NA ČOLINU VILU! Ministar Dačić otkrio detalje: U 4.52 sa pomagačem došao do Čolićeve porodične kuće...
Zdravko Čolić bačena bomba vila Dedinje
HronikaNA BATROVCIMA UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA RATNI ZLOČIN: Sumnja se da je učestvovao u terorističkim napadima na pripadnike MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije (FOTO)
hapšenje (4).jpeg
HronikaPOLICIJA! LEZI DOLE! POHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA BACANJE BOMBE NA LOKAL NA NOVOM BEOGRADU: Dvojici stavljene lisice, pogledajte munjevitu akciju hapšenja (VIDEO)
collage.jpg

"ŽIVEO SAM U SIROMAŠTVU, U KUĆI SMO IMALI JEDNU PLATU!" Ivica Dačić o svom odrastanju: Od malena me je zanimala politika, bio sam dete socijalizma! Izvor: Kurir televizija