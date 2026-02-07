Slušaj vest

Verski analitičar Predrag Đokić ocenjuje da je tekst bivšeg političara, istoričara i aktuelnog promotera blokaderskih vrednosti Milana St. Protića u tabloidu Danas u kome je sveštenike nazvao "bezbožnicima" i uputio im niz uvredljivih reči, zapravo uvreda za celu SPC ali i za sve njene vernike.

- Izjava Milana St. Protića je blago rečeno besmislena i vređa ne samo srpskog patrijarha i crkvene velikodostojnike, već na taj način vređa celu SPC i sve naše vernike. To ukazuje na višedecenijski komunistički odnos kome se Protić očigledno i dalje zdušno klanja. Crkva je nosilac srpskog identiteta, njegov branilac zahavljujući kome su Srbi kao narod opstali kroz vekove... Poziv da crkva bude predvodnik nekakve revolucije i pokušaj da SPC uvuče u ovozemaljske poltičke igre je pokušaj instrumentalizacije crkve za svoje igre i pokušaj da se blati SPC. Ljudi koji to rade su u narodu popularni pod nazivima "drugosrbijanci" i "autošovinisti" - govori Đokić.

Analitičar ocenjuje da takvi ljudi ne gaje samo mržnju prema SPC, već i prema sopstvenom narodu.

- Određivanje SPC prema današnjim dešavanjima, od unutrašnjih do spoljno-političkih, geopolitičkih i bezbednosnih, bilo bi potpuno pogrešno, jer crkva ni ne poseduje sve informacije, niti je to njen zadatak. Mogu da primetim da se u poslednjih godinu i nešto dana, možda i najintenzivnije nego ikada vodi rat obaveštajnih službi protiv SPC koji nam nikako ne žele dobro. Osnovno uloga Crkve je spasenje čoveka i carstvo nebesko - objašnjava Đokić za Kurir.

Da podsetimo, nakon što su u očajničkom nedostatku aduta i tema kojom bi kritikovali aktulenu vlast u Srbiji, blokaderi su na Savindan namerno otišli kasno uveče, nakon zatvaranja Hrama Svetog Save u Beogradu, da po noći "prelome kolač", a sve kako bi zatim pravili narativ da nisu pušteni u hram, na red je sada došao još jedan udar na SPC.

- Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva - glasi naslov Protićevog teksta u blokaderskom listu "Danas", koji je većina građana Srbije ocenila kao skandalozan i uvredljiv jer bez odgovornosti, konteksta ili činjenica, šalje jasnu poruku kako je crkva kriva za sve!