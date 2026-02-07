Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Svetske antidoping agencije (WADA) Vitoldom Bankom u Milanu, gde je prisustvao otvaranju 25. Zimskih olimpijskih igara, o jačanju blateralne saradnje u oblasti sporta i sportskih institucija, kao i sa Svetskom antidoping agencijom.

Sagovornici su razmotrili mogućnost da se u Beogradu, u septembru, održi sastanak Izvršnog komiteta te agencije.

Takođe, bilo je reči i o mogućnostima da se u Beogradu formira regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu Svetske antidoping agencije, navodi se u saopštenju Vlade.

Sastanku su prisustvovali i ministar sporta Zoran Gajić, direktorka Antodoping agencije Srbije Milica Vukašinović Vesić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komitata, predsednik Svetske rvačke federacije i član Izvršnog odbora WADA Nenad Lalović, prvi potpredsednik OKS Ivan Todorov, generalni sekretar OKS Damir Štajner i savetnik za spoljnu politiku premijera Nemanja Diković.