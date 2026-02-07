MACUT NA OTVARANJU ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA U MILANU: Premijer Srbije sa predsednikom Svetske antidoping agencije o saradnji u oblasti sporta
Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Svetske antidoping agencije (WADA) Vitoldom Bankom u Milanu, gde je prisustvao otvaranju 25. Zimskih olimpijskih igara, o jačanju blateralne saradnje u oblasti sporta i sportskih institucija, kao i sa Svetskom antidoping agencijom.
Sagovornici su razmotrili mogućnost da se u Beogradu, u septembru, održi sastanak Izvršnog komiteta te agencije.
Takođe, bilo je reči i o mogućnostima da se u Beogradu formira regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu Svetske antidoping agencije, navodi se u saopštenju Vlade.
Sastanku su prisustvovali i ministar sporta Zoran Gajić, direktorka Antodoping agencije Srbije Milica Vukašinović Vesić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komitata, predsednik Svetske rvačke federacije i član Izvršnog odbora WADA Nenad Lalović, prvi potpredsednik OKS Ivan Todorov, generalni sekretar OKS Damir Štajner i savetnik za spoljnu politiku premijera Nemanja Diković.
Zimske olimpijske igre se ove godine organizuju od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini, u Italiji. Olimpijski tim Srbije čine alpski skijaš Aleksa Tomović i Anja Ilić i Miloš Milosavljević, koji će se takmičiti u nordijskom skijanju.