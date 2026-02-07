Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević osudio je danas najnovije napade blokadera na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC), u kojima se sveštenici nazivaju bezbožnicima i poziva se da se ukinu naše svetinje, i istakao da takvi napadi predstavljaju samo dno pakosti i pokvarenosti.

- To nije samo stav medija koji objavljuju takve vesti, već je to stav blokaderako-opozicione grupe ljudi koji već više od godinu dana pokušavaju da stvore raskol u društvu. Da neko u 21. veku na tako sraman način govori o prošlosti i tradiciji iz koje potiču i oni sami, govori samo da njima ništa sveto nije. Ako danas udaraju na Crkvu, na šta će sutra biti spremni da udare? Na koga? Ovo nisu samo skandalozne stvari, ovo su veoma ozbiljne poruke koju šalju oni koji mrze sve što je srpsko - rekao je Milićević, navodi se u saopštenju.

Foto: Screenshot, Kurir

On je dodao da, "na sreću nema mnogo onih koji mrze svoju zemlju i poreklo", ali se, kako je naglasio, mora reagovati na bilo koji pokušaj ili govor mržnje koji ima za cilj da zatre ono što je srpsko.

- Najoštrije osuđujem ovakve poteze koji zarad politikanstva udaraju na Srpsku pravoslavnu crkvu, koji stvaraju podele u društvu. Umesto mira i dijaloga, jedinstva i stabilnosti, ponovo opozicija i blokaderi pokušavaju da izazovu nemire, a opozicioni mediji im u tome samo pomažu - izjavio je ministar Milićević.

Da podsetimo, nakon što su u očajničkom nedostatku aduta i tema kojom bi kritikovali aktulenu vlast u Srbiji, blokaderi su na Savindan namerno otišli kasno uveče, nakon zatvaranja Hrama Svetog Save u Beogradu, da po noći "prelome kolač", a sve kako bi zatim pravili narativ da nisu pušteni u hram, na red je sada došao još jedan udar na SPC.

- Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva. Ko ste vi, gospodo uzurpatori Srpske pravoslavne crkve, da iz nje bilo kojeg vernika izbacujete? Ko vam je to pravo dao? Od koga svoju moć crpite, vi što se se pod mitru i kamilavku (deo svešteničke odeće, prim. aut.) sakrili? Što bradama do pupka svoje lažno lice krijete? Vi što ste se od Boga odvojili, odrekli ga se i odlučili da služite ovozemaljskom gospodaru? Vi ste bezbožnici - navodi se u tekstu istoričara i jednog od ideologa blokadera Milana St. Protića u blokaderskom listu "Danas".