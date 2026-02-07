Slušaj vest

Psihološkinja Ana Mirković pominje se povremeno kao kandidatkinja na listi "druge lige bivšeg režima", redovno udara na aktuelnu vlast, a sve to joj izgleda nije smetalo dok se njena emisija emitovala na RTS-u, a finansirala ju je niko drugi do država, objavljeno je na društvenoj mreži "Iks" (X).

No, krenimo redom. Ana Mirković gostovala je u emisiji "Da sam ja neko" na N1, kod voditeljke Rade Đurić, krajem 2024. godine, ubrzo nakon što su blokaderi počeli da maltretiraju građane Srbije.

Tu je u neformalnom razgovoru rekla da se "uvek nada da će neko ko čita Dnevnik da kaže 'je*ite se svi neću ovo da čitam".

Voditeljka je pitala kamermana da li je snimio, a Ana Mirković je rekla da "slobodno emituju jer se jako trudi da iskaže svoj stav".

Međutim, ono što nije "iskazala" tokom svog gostovanja je da je zapravo pričom o spikerima u Dnevniku uvredila i bivše kolege jer se na RTS-u godinama (2022 - 2024) emitovala njena emisija "Porodična mreža".

Emisija Porodična mreža Ane Marković emitovala se na RTS-u Foto: Printscreen You Tube

I ne samo to, več je ta emisija bila deo projekta Bezbednost dece na internetu koji se realizovala uz finansijsku podršku i u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. Dakle, ministarstva zemlje i aktuelne vlasti koja joj toliko smeta.

Kako je njena izjava izgledala pogledajte u objavi na Iksu na kraju teksta, a Kurir je proverio autentičnost i gostovanja na N1 i informacije o finansiranju emisije sa sajta RTS-a.