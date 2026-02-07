Slušaj vest

Psihološkinja Ana Mirković pominje se povremeno kao kandidatkinja na listi "druge lige bivšeg režima", redovno udara na aktuelnu vlast, a sve to joj izgleda nije smetalo dok se njena emisija emitovala na RTS-u, a finansirala ju je niko drugi do država, objavljeno je na društvenoj mreži "Iks" (X).

No, krenimo redom. Ana Mirković gostovala je u emisiji "Da sam ja neko" na N1, kod voditeljke Rade Đurić, krajem 2024. godine, ubrzo nakon što su blokaderi počeli da maltretiraju građane Srbije.

Tu je u neformalnom razgovoru rekla da se "uvek nada da će neko ko čita Dnevnik da kaže 'je*ite se svi neću ovo da čitam".

Voditeljka je pitala kamermana da li je snimio, a Ana Mirković je rekla da "slobodno emituju jer se jako trudi da iskaže svoj stav".

Međutim, ono što nije "iskazala" tokom svog gostovanja je da je zapravo pričom o spikerima u Dnevniku uvredila i bivše kolege jer se na RTS-u godinama (2022 - 2024) emitovala njena emisija "Porodična mreža".

Porodična mreža.jpg
Emisija Porodična mreža Ane Marković emitovala se na RTS-u Foto: Printscreen You Tube

I ne samo to, več je ta emisija bila deo projekta Bezbednost dece na internetu koji se realizovala uz finansijsku podršku i u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. Dakle, ministarstva zemlje i aktuelne vlasti koja joj toliko smeta.

Kako je njena izjava izgledala pogledajte u objavi na Iksu na kraju teksta, a Kurir je proverio autentičnost i gostovanja na N1 i informacije o finansiranju emisije sa sajta RTS-a.  

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaBLOKADERI PONOVO POKUŠALI DA PODVALE LAŽNO ISTRAŽIVANJE! Piper sve otkrio, vlasnik agencije sa jednim zaposlenim opet obmanjuje javnost na N1
Uroš Piper Blokaderi
PolitikaUVREDA ZA CELU SRPSKU PRAVOSLAVNU CRKVU I SVE VERNIKE! Verski analitičar Đokić o programu blokadera da ukinu SPC: Pokušaj da crkvu uvuku u svoje političke igre
1310963_whatsapp-image-2026-02-07-at-082819_orig.jpeg
PolitikaNOVI SKANDAL SRĐANA DRAGOJEVIĆA! Reditelj vređa kolege, targetira novinare, poručuje svima koji ne misle kao on da su DEBILI I ĆACI! (FOTO)
Srđan Dragojević
PolitikaRADULOVIĆ: Za razliku od blokadera za nas u SNS su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije
WhatsApp Image 2026-02-07 at 12.31.09.jpeg