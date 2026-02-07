Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da najoštrije negoduje zbog "neodgovornih tvrdnji koje je na skupu na Pravnom fakultetu u Beogradu izneo glavni javni tužilac Javnog tužilaštva za organizovni kriminal Mladen Nenadić, a koje se dalje eksploatišu u javnosti".

- Izjavom da su navodno "dva predstavnika izvršne vlasti preporučivala i vršila pritisak, da jedna tužiteljka iz VJT bude preuzeta u JTOK, ali da se kolegijum tužilaštva sa tim nije saglasio jer su ta tužiteljka i njen suprug bili predmet obrade u jednom predmetu", najgrublje targetira sve javne tužiteljke VJT u Beogradu - navodi se u reagovanju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ovake neodgovorne izjave koje su date na nivou klevete, kako se dodaju u saopštenju, ugrožavaju i njihov profesionalni integritet i njihovu sigurnost, pored toga što podrivaju poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva.

- Podsećamo da Etički kodeks obavezuje sve javne tužioce da se prema drugim nosiocima javnotužilačke funkcije odnose sa poštovanjem i uvažavanjem.

Pored toga, ukazujemo da kolegijum JTOK nema nikakve nadležnosti u postupku upućivanja - dodaje se.

Iz VJT u Beogradu navode da podsećaju "davaoca ove neprimerene izjave da su jedini kriterijumi za upućivanje javnih tužilaca bili diskrecioni kriterijumi - odnosno diskreciona odluka Vrhovnog javnog tužilaštva".

Nakon usvajanja Zakona o iznemama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, čija primena počinje u ponedeljak, 9. februara, kako se navodi, odluku o upućivanju donosiće Visoki savet tužilaštva većinom od 8 glasova (od 11 članova), koji inače sprovodi izbor javnih tužilaca po jasnim i merljivim kriterijumima.