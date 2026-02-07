Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o procesu i napadima na ministra kulture Nikolu Selakovića, istakao je da je suđenje tek počelo pred Specijalnim sudom, ali da ako "čitamo neke medije, on je već osuđen?!".

- Pravili su taj slučaj želeći da optuže mene, ja ih i dalje molim da to urade, istog trenutka ću da pomilijem sve do sada optužene, neću se pozvati na imunitet i biću spreman da prihvatim svaku kaznu za taj "težak zločin" koji sam učinio - rekao je Vučić u svojoj Instagram objavio, pa nastavio:

- Taj "težak zločin" se sastoji iz toga sam hteo da od jednog rugla, zbog kojeg će neko jednog dana da strada, napravimo nešto što bi bila velika atrakcija, što bi zaposlilo naše ljude, investicija od najmanje 700 miliona evra. Ako zbog toga treba da budem optužen, molim vas optužite me.

Kako kaže Vučić, to je radio zbog građana Srbije, ne zbog sebe.