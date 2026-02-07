Slušaj vest

Blokaderka N.M. iz Novog Pazara pozirala je sa marihuanom, što ne čudi kad se malo dublje zagrebe, jer, kako narod kaže, iver ne pada daleko od klade. A sada je na videlo izbilo da je ona ćerka osuđivanog narko dilera, kako su pisali mediji.

Podsetimo, N.M. koja se na blokaderskim protestima pojavljivala da promoviše "prave vrednosti", a fotografijama sa drogom, prvo kako mota, a onda i sa smotanim "džointom, pokazala je šta su za nju zapravo "prave vrednosti".

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.44.26 PM.jpeg
Foto: Kurir

Sada se saznalo i ko je njen otac...

Reč je o R.M. za koga je "Večernji list" pisao da je uhapšen sa "saradnikom" u Zagrebu sa dva kovčega ukupne težine 40 kilograma sa odećom natopljenom kokainom. Kako se navodi, droga je tada stigla iz Južne Amerike.

Nije R.M. bio u žiži samo zbog šverca narkotika, već i zbog nasilja. Naime, u jeku pandemije koronavirusa 2020. godine predvodio je grupu nasilnika koji su napali tadašnju premijerku Anu Brnabić i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji su došli u posetu Novom Pazaru.

