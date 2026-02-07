OTKRIVENO KO JE OTAC BLOKADERKE KOJA POZIRA S DROGOM! Iver ne pada daleko od klade: Evo čime se sve bavi njen otac
Blokaderka N.M. iz Novog Pazara pozirala je sa marihuanom, što ne čudi kad se malo dublje zagrebe, jer, kako narod kaže, iver ne pada daleko od klade. A sada je na videlo izbilo da je ona ćerka osuđivanog narko dilera, kako su pisali mediji.
Podsetimo, N.M. koja se na blokaderskim protestima pojavljivala da promoviše "prave vrednosti", a fotografijama sa drogom, prvo kako mota, a onda i sa smotanim "džointom, pokazala je šta su za nju zapravo "prave vrednosti".
Sada se saznalo i ko je njen otac...
Reč je o R.M. za koga je "Večernji list" pisao da je uhapšen sa "saradnikom" u Zagrebu sa dva kovčega ukupne težine 40 kilograma sa odećom natopljenom kokainom. Kako se navodi, droga je tada stigla iz Južne Amerike.
Nije R.M. bio u žiži samo zbog šverca narkotika, već i zbog nasilja. Naime, u jeku pandemije koronavirusa 2020. godine predvodio je grupu nasilnika koji su napali tadašnju premijerku Anu Brnabić i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji su došli u posetu Novom Pazaru.