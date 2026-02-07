Slušaj vest

Funkcionerka Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić danas je u Kuli razgovarala sa članovima stranke o predstojećim lokalnim izborim u toj opštini, ali i "parlamentarnim izborima koji nas očekuju".

Kula je jedna od deset lokalnih samouprava u kojoj bi trebalo da budu održani lokalni izbori do kraja maja.

Parlamentarne izbore u Srbiji traže duže vreme studenti u blokadi i deo opozicije, a predsednik Srbije ih je više puta najavio, bez preciziranja datuma, rekavši samo da će biti održani do kraja godine.

Brnabić je objavila na Instragramu da je na sastanku u opštinskom odboru SNS Kula, zamolila članstvo da u direktnom razgovoru sa građanima predstave rezultate politike SNS-a i dodatno im približe ciljeve vlasti.

U ciljeve je ubrojala stabilnu, samostalnu i prosperitetnu Srbiju "u kojoj ima mesta za sve njene građane", te napomenula da je "dosta bilo podela na građane prvog i drugog reda, koje nameću blokaderi".

"Moramo se još jače i snažnije boriti protiv blokaderskog nasilja i ideologije mržnje koju oni promovišu" kazala je ona.

Objavila je i da je na sednici Gradskog odbora SNS Sombor sa članstvom razgovarala o važnosti nastavka borbe za uređenu, stabilnu Srbiju "koja krupnim koracima gazi napred".

"Naglasila sam da je važnije nego ikad da se borimo za našu politiku koju je trasirao @avucic i koja je Srbiju vratila na pobednički put", navela je.

Prema njenim rečima, između rada i svakodnevne borbe "i blokaderske politike mržnje, nasilja i zaustavljanja Srbije" građani će moći da jasno i glasno kažu kakvu Srbiju žele.

Brnabić je nedavno na TV Pink izjavila da srpski penzioneri žive bolje od penzionera u Hrvatskoj, te da imaju bolje uslove života i od penzionera u Luksemburgu, Nemačkoj i Norveškoj.