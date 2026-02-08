Slušaj vest

"Jutarnji sendvič u Novom Sadu sa Milošem i njegovim sinovima Danilom i Mihailom. Sad zajedno među Krajišnike na sajam", poručio je predsednik Srbije koji je danas otvorio 7. zavičajni sajam u Novom Sadu, u hali Novosadskog sajma.

"Izborićemo se za mir i budućnost!"

Predsednik se obratio okupljenima na toj sajamskoj manifestaciji gde je pozdravljen snažnim apluzom.

- Vi ste sastavni deo naše tradicije. Kao predsednik se nisam plašio onih koji su vas plašili i proterali vas, već sam uvek govorio o tome kakve su vam zločine ustaše nanele - rekao je Vučić i naglasio

- Izborićemo se za svu našu decu, da zajednički gradimo našu zajedničku, lepu i najlepšu Srbiju. Hvala vam na prelepom dočeku...

Otvaranju su prisustvovali i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović, Milica Đurđević - Stamenkovski, Adrijana Mesarović.

