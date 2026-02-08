"JUTARNJI SENDVIČ S MILOŠEM I NJEGOVIM SINOVIMA" Vučić u Novom Sadu: Sad zajedno među Krajišnike! Predsednik otvorio 7. zavičajni sajam (FOTO)
"Jutarnji sendvič u Novom Sadu sa Milošem i njegovim sinovima Danilom i Mihailom. Sad zajedno među Krajišnike na sajam", poručio je predsednik Srbije koji je danas otvorio 7. zavičajni sajam u Novom Sadu, u hali Novosadskog sajma.
"Izborićemo se za mir i budućnost!"
Predsednik se obratio okupljenima na toj sajamskoj manifestaciji gde je pozdravljen snažnim apluzom.
- Vi ste sastavni deo naše tradicije. Kao predsednik se nisam plašio onih koji su vas plašili i proterali vas, već sam uvek govorio o tome kakve su vam zločine ustaše nanele - rekao je Vučić i naglasio
- Izborićemo se za svu našu decu, da zajednički gradimo našu zajedničku, lepu i najlepšu Srbiju. Hvala vam na prelepom dočeku...
Otvaranju su prisustvovali i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović, Milica Đurđević - Stamenkovski, Adrijana Mesarović.
