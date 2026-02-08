Slušaj vest

- Svoje aktivnosti Ministarstvo pravde sprovodi u okviru ustavnih i zakonskih nadležnosti, u cilju unapređenja pravosudnog sistema i jačanja vladavine prava - saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Kako se ističe, ministar pravde, kao član Visokog saveta tužilaštva po položaju, inicijativu za održavanje sednice Saveta povodom odlučivanja o upućivanju javnih tužilaca u skladu sa izmenjenim zakonskim odredbama uputio pre održavanja sastanaka u Briselu, imajući u vidu da relevantni zakon stupa na snagu i da je neophodno blagovremeno postupanje nadležnih institucija.

- Komunikacija i inicijative upućene Visokom savetu tužilaštva predstavljaju deo redovnog institucionalnog procesa, uz puno poštovanje samostalnosti i nezavisnosti tog organa. Ministarstvo pravde pruža podršku reformama koje doprinose efikasnosti i odgovornosti pravosuđa i poziva sve učesnike u javnom prostoru da se uzdrže od iznošenja netačnih tvrdnji i da doprinesu objektivnom informisanju građana - navodi se i saopštenju.