U Hrvatskoj, čiji državni vrh zajedno sa milionskom publikom ponosno prisustvuje koncertima osvedočenog promotera ustaštva Marka Perkovića Tompsona, gde se u javnosti čuje ustaški poklič "Za dom spremni" i gde se slave vremena fašističke NDH i negira genoicid u Jasenovcu, očigledno ne postoji ni jedan unutrašnji ili spoljnopolitički problem. Pa tako, pojedini hrvatski mediji koji redovno objavljaju tekstove o Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, sada su prevazišli sami sebe, pa kao udarnu predstavljau vest o jednom kafiću u Velikoj Plani!

Iako sprega između Hrvata i blokadera nije ništa novo kao ni činjenica da im je srpski predsednik Vučić uvek kriv za sve pa i što su dobili stare "rafale", neverovatno je da su u svojim pokišajima da ocrne aktuelnu vlast u Srbiji sada počeli da se bave i i kafićima, tačnije lažnim optužbama blokadera iz Velike Plane da mu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zatvorio kafić?!

Foto: Darko Vojinovic/AP, Screenshot

Naime, Splitska Slobodna Dalmacija, poznata po srbomrzačkim tekstovima, prenela je sada intervju vlasnika ugostiteljskih objekata iz Velike Plane Nikole Arsića koji je dao za za blokaderski medij Nova. U intervjuu Arsić tvrdi da da su zatvaranje njegovog kafića naredili Vučić ili njemu bliski ljudi jer podržava blokaderske proteste, iako i sam kaže da su kršili zakon time što su radili prekovremeno i pravili buku veću od dozvoljene - dakle, maltretirali građane Velike Plane!

Politički filozof Dragoljub Kojčić govori za Kurir da se nikada u istoriji nije dogodilo da se recidivi jedne poražene ideologije iskazuju na još agresivniji i bezočniji način kao sada u očiglednomm zajedničkom radu dela Hrvatske i srpskih blokadera.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Možda samo kod Brema Stokera u Transilvanskim Alpima. Ali, eto, u nedostatku životvornog i progresivnog pogleda na svet, naši susedi u većinskom delu javnosti pate od deficita biološke energije koja vuče napred, pa bi da obnavljaju svoj organizam tuđim krvnim zrncima, da na silu pokrštavaju i kroatizuju, a sada bi i da budu medijski i politički guverneri Srbije. Ali baviti se kafićima u Srbiji malo je previše čak i za one koji u svome "europskom" pogledu na svet imaju Jasenovac, jame, maljeve, srbosek, Oluju i Bljesak - kaže Kojčić i dodaje:

- I ne bismo kvarili njihov medijski ukus i teleskope koji dobacuju do planjanskih kafića da ovde, u Srbiji, nemaju lokatore koji ih navode. Nije reč o strahu od lokatorskog učinka jer se orao ne plaši vrabaca, nego je problem sto bi ta petokolonaška bulumenta da vlada Srbijom, našom svetom Otadžbinom, zalivenom krvlju naših predaka da bi buduće generacije zivele dostojanstveno i slobodno, pa i da bi ovi vrapci jednoga dana uzleteli do orlovskih visina. Ali izgleda da je gravitacija "šake dolara" za njih presudnija od božanske sile koja drži Srbiju uspravnom i večnom!