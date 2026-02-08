Slušaj vest

Ona je, odevena u narodnu nošnju, sa našim Krajišnicima zapevala pesme iz njihovog kraja, a imala je i poseban muzički zahtev.

- Hajmo onu "Nema raja bez rodnoga kraja" - rekla je ministarka, na šta se prolomila pesma u hali Novosadskog sajma.

Sajam je ranije danas otvorio predsednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da nikada nije pognuo glavu pred onima koji su proterali Krajišnike, i zahvalio im se što toliko vole Srbiju.

