Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas Sajam zavičaja u Novom Sadu.
Politika
"NEMA RAJA BEZ RODNOGA KRAJA" Ministarka Stamenkovski zapevala sa Krajišnicima na Sajmu zavičaja (VIDEO)
Slušaj vest
Ona je, odevena u narodnu nošnju, sa našim Krajišnicima zapevala pesme iz njihovog kraja, a imala je i poseban muzički zahtev.
- Hajmo onu "Nema raja bez rodnoga kraja" - rekla je ministarka, na šta se prolomila pesma u hali Novosadskog sajma.
Sajam je ranije danas otvorio predsednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da nikada nije pognuo glavu pred onima koji su proterali Krajišnike, i zahvalio im se što toliko vole Srbiju.
Reaguj
Komentariši