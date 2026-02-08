Slušaj vest

Veruović je rekao da je ubistvo Đinđića nije običan atentat, već teroristički akt.

- Milorad Ulemek Legija nije ubica, on je organizovao sve, tako piše i u optužnici - rekao je Veruović, i dodao da mi 21 godinu ne znamo ko je ubio predsednika Vlade Srbije.

- Ja mogu da tvrdim da to nije urađeno onako kako to zvanična presuda govori, Zvezdana Jovanovića ne dovode nikakvi materijalni tragovi u vezu sa time. Nije izvršena rekonstrukcija događaja koja bi potvrdila sve ovo. Od toga se 20 godina udaljavamo. Sve vreme postoji medijski pritisak. Sud ne može da donosi odluke na jedan racionalan i pravedan način, jer je pod pritiskom i sve je bilo pod inžinjeringom - kazao je on.

Veruović tvrdi da Zvezdan Jovanović nikada nije doveden na lice mesta, te da nikada nije pokazao pušku kojom je ubijen Zoran Đinđić, kako se pisalo:

- Ta puška nije došla u specijalni sud, mi zapravo ne znamo iz koje puške je izvršen atentat. Dokazi postoje od samog početka. Veštačenje je potvrdilo da ni jedan od pronađenih tragova ne mogu da se dovedu u vezu sa Zvezdanom. Neko je izvršni postupak vodi po nalogu već osuđenih i ja sa tim ne mogu da se pomirim.

Poseta Legiji u zatvoru

Goran Milić bio je poslednja osoba koja je otišla u posetu Miloradu Ulemeku Legiji, kako kaže, želeo je da vidi svog komandata koji mu je ostao u sećanju kao stub cele jedinice:

- Očekivao sam da ću ga takvog videti, to je jedna stabilna ličnost, on je izgledao veoma lepo. Dočekao me je u legionarskom odelu, pričali smo dosta o Legiji stranaca. Pitao me je kako je sada, dok mi je bio komandat, nismo imali priliek za ovakve razgovore. Znao sam ga kao čoveka, bio je stub JSO-a. On je svaku metu znao, u teškim situacijama se veoma dobro snalazio i dosta je pomagao ljudima oko sebe.

Kaže da se u Legiju stranaca ulazilo teško i da je postojao čitav tim stručnjaka koji se bavio procenjivanjem ličnosti.

- U Legiju ne može svako da uđe, a iz nje izlazite kao kompletna ličnost i kao čvrst čovek. Izalzite odatle kao jedan kompletan vojnik. Ako se jave psihološke posledice, taj čovek se odmah penzioniše, Francuska se sa tim ne igra - kaže Milić.

