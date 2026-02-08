Slušaj vest

Zašto se Balkan i dalje svađa sa mrtvima iz Drugog svetskog rata? Zašto su se ratovi iz četrdesetih nastavili devedesetih, a danas preselili na tribine, bine i društvene mreže, ali i mejnstrim medije? Kad Hrvati pobede - pevaju se ustaške pesme. Kad Srbi pobede - pevaju se „naše“ pesme.

Jedni druge optužuju za fašizam, a da li i jedni i drugi vide sopstveni odraz u ogledalu. Ako su ustaše i četnici prošlost - zašto vladaju sadašnjošću?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikend" prof. dr Vojislav Šešelj predsednik Srpske radikalne stranke i Goran Šarić, istoričar.

Goran Šarić Foto: Kurir Televizija

- Ova danas blokaderska Srbija vam je titoističko ustaška. Tu su od ovih radikalnih ustaša poput Gruhonjića do ovih koji su osvajali vile na Dedinju. To su dve ideologije spojene u jednu. Ne mogu se izjednačavati pojmovi ustaše i četnici. Oni se odnose na radikalne srpske nacionaliste i radikalne hrvatske. U tom kontekstu se to može izjednačiti. Ako pričamo istorijski, tu ne postoji znak jednakosti - kaže Šarić.

"Ustaše se nisu zadovoljavale ubistvom"

Šešelj kaže da su pokreti Ustaše i pokreti iz nacističke nemačke genocidna i fašisoidna tvorevina, te da ruše principe ljudskosti i humanizma:

- Nemci su imali industriju smrti i oni nisu bez potrebe mučili logoraše nego su planski i sistematski vodili sve na gomili vodeći računa da to pogubljenje bude odjednom urađeno. Retka su bila streljanja, glavni metod ubistva su gasne komore. Ustašama nije bilo dovoljno kao Nemcima "ubiti nekog". Već su oni uživali u prethodnom mučenju, kasapljenju. Mi imamo čitav niz primera o tome - kaže Šešelj i dodaje:

- Među pravim Hrvatima ne znam ni jednog ustaša, zlikovca, zločinaca. Najveći pripadnici ustaša su bili Srbi katolici. Ante Starčević koji je bio tvorac ove ideologije imao je majku pravoslavnu srpkinju i oca katolika. Frankovački pokret je formirao jevrej koji je konveritrao na katolicizam. Nije to nešto što se vezuje za Hrvate kao narod.

Vojislav Šešelj Foto: Kurir Televizija

Šarić tvrdi da je titoristička ideologija porazila ustaše i četnike. 1945. godine je bio narativ bratstva i jedinstva, te su nakon tiga dolazili novi:

- Imate zlotvora Draškovića koji je izvodio ljude na ulicu kada je već počeo rat, dok su u Hrvatskoj imali jasan narativ: Vraća se na 1941. i na narativ Pavelića. Ustaše nisu negirale zločine tada, dok danas to rade. Negiraju Jasenovac. Danas preko muzike, filma imate taj pokret.

1/13 Vidi galeriju Deca u ustaškom logoru Jasenovac Foto: Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, akg-images / akg-images / Profimedia, Arhiva

"U Hrvatskim medijima ne postoji dijalog"

Kaže da trenutno u Hrvatskoj ne postoji prava sloboda medija. Ističe da se predstavnici vlasti i opozicije ne razlikuju, te da funkcionišu po jednom modelu:

- U Hrvatkoj nema podlele Rusija i NATO, za vakcine i protiv vakcine, to ne postoji. Dijalog kakav imamo u srpskim medijima, nemamo tamo i ne postoji nigde drugde u svetu. Ne može se vređati policija, predsednik državre. U Hrvatskoj je društvena klima takva, svi su u zajednici.

