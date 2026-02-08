Slušaj vest

Na drugom danu sajma, koji se održava pod nazivom „Vera i sabornost“, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je na svom štandu predstavilo sve vrste podrške koju pruža - porodici, boračkoj populaciji, negovanju tradicije oslobodilačkih ratova i slično.

„Mnogo je važno da se ovakve manifestacije održavaju uz podršku države i ponosimo se na ono što jesmo, ko smo i odakle smo. Želimo da pokažemo drugima da smo nacija koja ima samopuzdanja, veruje u sebe i poštuje tuđe“, navela je ministar.

1/12 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski na Sajmu zavičaja Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je istakla da su u prošlosti mnogi neprijatelji osporavali našu istoriju i urušavali nam identitet, znajući da je tu sva naša snaga.

„Čuvanje tradicije je naša zvanična politika. 21. vek ne znači da treba da zaboravimo našu tradiciju, istoriju, običaje, kulturu, već da pokažemo ko smo i šta smo i da budemo savremena zemlja koja ima duboke korene koje niko ne može da iščupa. Ponosni smo na naš jezik, narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. To su naši stubovi na kojima danas stojimo“, naglasila je.

Ovogodišnji Sajam zavičaja okuplja institucije, udruženja, kulturne i sportske kolektive, stvaraoce i posetioce iz zemlje i regiona, Crne Gore, sa Kosova i Metohije i iz Republike Srpske, sa ciljem očuvanja zavičajnog identiteta, tradicije, vere i sabornosti srpskog naroda.