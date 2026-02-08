Slušaj vest

Huligani iz Novog Pazara doputovali su juče u prestonicu zemlje u kojoj žive i rade i tom prilikom se skandalozno ponašali i iskazali neverovatnu mržnju prema Srbiji i Beogradu.

Naime, pripadnici navijačke grupe "Torcida Sandžak" došli su kako bi prisustovali meču FK Novi Pazar protiv Crvene zvezde na "Marakani" (stadion 'Rajko Mitić').

Crveno-beli razbili su protivnika u 22. kolu Superlige Srbije sa 5:0, ali je meč ostao u senci blago rečeno sramotnog ponašanja Novopazaraca, građana ove zemlje koje su blokaderi dočekali u Beogradu kao heroje i sa kojima su se grlili i ljubili na mnogim blokaderskim skupovima, pa i u samom Novom Pazaru gde su putovali na malobrojan i besmislen skup u decembru, očigledno ne znajući da ipak nisu dobrodošli.

Pripadnici "Torcide Sandžak" najpre su na putu od autobusa do tribine na "Marakani" skandirali "Došle su u Beograd sandžačke brigade, ostaćeš u ruševini ti smrdljivi grade" i "Mrzim Beograd", a kada su ušli na stadion začulo se i skandiranje Naseru Oriću, zločincu koji je komandovao brojnim masakrima nad Srbima 1992. i 1993. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini.