Jovanović je, povodom izjave Boža Prelevića o Jasenovcu, rekao da Jasenovac može sve da izdrži, i da to nije prva ovakva izjava.

- Meni se to uklapa u taj prokleti narativ da Vučića podržavaju samo sendvičari, oni više čak nisu ljudi, a na drugoj strani su studenti ustaše. U taj narativ se lepo uklopi Boža Prelević, koji je onako izvikani ideolog protesta u poslednjih godinu dana. Nikada nisam čuo da su Srbi krivi za Jasenovac, ti ljudi su se tamo borili- rekao je Jovanović.

Istakao je da je Prelević jedna jadna pojava, i da je ćoškario po Vladi dve godine:

Foto: Kurir Televizija

- Zadržao se na mestu ministra. Boža Prelević je podneo ostavku, pošto mu je propao zakon o državnoj bezbednosti, koji je on progurao mimo vlade. Tek kada je stigao u Skupštinu, mi smo videli o čemu se radi. Zoran je pobesneo, on je tada rekao da neće da bude u vladi koju vodi šef surčinskog klana. Tako se rastao sa nama a i sa Zoranom Đinđićem. Posle se pojavio kao teoretičar trećeg metka. Pamtiću njegov komentar na suđenju, kada mi je u prolazu dobacio "Ne moraš baš sve da kažeš". To je bio glup komentar. Mi takav odnos imamo sve vreme. Ja se trudim da ga ne vidim i ne čujem.

Jovanović kaže da su njegove izjave o Jasenovcu dno dna, dodaje i da je posle užičke republike, jedina slobodna teritorija bila Potkozarje koje se spominje:

- Od februara pa do jula u ofanzivi je učestvovalo 100.000 Nemaca i ustaša i u ofanzivi je napadnut partizanski odred sa 3000 naoružanih seljaka. To je strašno.

"Studentska lista sa krpeljima"

Ljiljana Bralović, koja se našla na studentskoj listi je u svom govoru rekla da je potrebno da ih "jašemo, šutiramo, u katran da ih perjemo, jer su to zaslužili, pošto nisu zaslužili da kao ljudi robijaju:

Foto: Facebook Printcreen

- Više ne znate da li su to studenti, blokaderi, žao mi je što su im se ti krpelji nakačili. Nestaćemo kao društvo u ovom ludom svetu ako nismo sposobni da zadržimo elementarni razum u našim odnosima. Raspada se trenutno čitava zapadna civilizacija. Sami sebe su srušili. Sada ceo svet gleda kako se raspada jedan poredak.

Epštajnovi fajlovi

Čedomir kaže da je Amerika sama sebe ugasila puštanjem monstruoznih fajlova o Epštajnovom ostrvu:

- Odluku da se puste fajlovi je doneo američki kongres. To je dokumentacija koju je prikupio FBI. To je duboko poremećeni svet. Mi smo imali mnogo materijala o tome i bez onih monstruoznih fotografija sa onom dečicom. Ta izopačenost je prisutna na svakom koraku. Ovo je poraz jedne civilizacije, mi smo akteri toga.

