Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić komentarisala je danas pisanje lista Danas.
MOŽDA SMO ORGANIZOVALI I PSA ŽUĆU... ŽUĆA ĆACI! Ana Brnabić oštro o pisanju Danasa - Neće Vučić stati sa borbom, čini mi se da je TEK POČEO (FOTO)
U tom listu se tvrdi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas posetio Novi Sad, u taj grad došao bez najave, kao i da su "građani dovedeni da mu aplaudiraju".
- Možda smo i psa Žuću ispred Index sendvičarnice u Novom Sadu organizovali. Žuća Ćaci! Savet: bezveze je da ovako očigledno pokazujete svoju nemoć i frustracije. Čuvajte živce, neće Aleksandar Vučić stati sa borbom. Čini mi se da je tek počeo - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.
