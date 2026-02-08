Slušaj vest

U tom listu se tvrdi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas posetio Novi Sad, u taj grad došao bez najave, kao i da su "građani dovedeni da mu aplaudiraju".

- Možda smo i psa Žuću ispred Index sendvičarnice u Novom Sadu organizovali. Žuća Ćaci! Savet: bezveze je da ovako očigledno pokazujete svoju nemoć i frustracije. Čuvajte živce, neće Aleksandar Vučić stati sa borbom. Čini mi se da je tek počeo - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.

