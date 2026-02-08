Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na neistine blokaderskog analitičara Naim Lea Beširija.
Ana Brnabić se oglasila
NOVA SRAMNA LAŽ BLOKADERA! Tvrde da se Vučić nije poklonio stradalima u Novom Sadu: Tako ste lagali i za Ribnikar, pa za Dubonu i Malo Orašje...
Beširi je na društvenoj mreži X napisao da predsednik Aleksandar Vučić "nikada nije posetio železničku stanicu Novi Sad" gde je poginulo 16 ljudi.
- Dosta laži! Toliko vam je do žrtava stalo da ne možete da se setite ni proste činjenice da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odao počast stradalima ispred železničke stanice. Zato kada vam tamo dođe Prebilič i slika se nasmejan ispred iste te stanice sve sa blokaderima iz terorističke grupe, to vam natera suze na oči od viška emocija. Tako ste lagali za Ribnikar, pa za Dubonu i Malo Orašje, pa sada za železničku stanicu. Laži, širenje mržnje, izazivanje podela i zloupotreba tragedija u političke svrhe su jedino što nudite ljudima u Srbiji - istakla je ona.
