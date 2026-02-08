Slušaj vest

Beširi je na društvenoj mreži X napisao da predsednik Aleksandar Vučić "nikada nije posetio železničku stanicu Novi Sad" gde je poginulo 16 ljudi.

- Dosta laži! Toliko vam je do žrtava stalo da ne možete da se setite ni proste činjenice da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odao počast stradalima ispred železničke stanice. Zato kada vam tamo dođe Prebilič i slika se nasmejan ispred iste te stanice sve sa blokaderima iz terorističke grupe, to vam natera suze na oči od viška emocija. Tako ste lagali za Ribnikar, pa za Dubonu i Malo Orašje, pa sada za železničku stanicu. Laži, širenje mržnje, izazivanje podela i zloupotreba tragedija u političke svrhe su jedino što nudite ljudima u Srbiji - istakla je ona.

