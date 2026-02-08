Slušaj vest

Blokaderka N.M. iz Novog Pazara, koja se na blokaderskim protestima pojavljivala da promoviše "prave vrednosti", nakon čega se pojavila slika na kojoj pozirala sa marihuanom, ispostavilo se, kako su pisali mediji, da je ćerka osuđivanog narko dilera.

Reč je o R.M. za koga je "Večernji list" pisao da je uhapšen sa "saradnikom" u Zagrebu sa dva kovčega ukupne težine 40 kilograma sa odećom natopljenom kokainom. Kako se navodi, droga je tada stigla iz Južne Amerike.

Nije R.M. bio u žiži samo zbog šverca narkotika, već i zbog nasilja. Naime, u jeku pandemije koronavirusa 2020. godine predvodio je grupu nasilnika koji su napali tadašnju premijerku Anu Brnabić i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji su došli u posetu Novom Pazaru.

Nakon ovih saznanja, oglasila se i N.M.

- Otišao, uzeo, nikoga namestio umesto sebe, hvala Bogu pao i nikog' nije otrovao tim zlom, svoju kaznu časno i pošteno odslužio, dvoje zlatne dece sa kojima moze da se diči, ne slažemo se sa njegovim stilom života zbog kojeg godinama i nismo u dobrim odnosima, ali ni putem kojim je izabrao da ide tada, što ne znači da ne želimo da naš otac postane bolji i verujemo u to da hoce, a i mi možemo da budemo ponosni makar nam nikad' niko neće reć za oca da je bio ikada cinkaroš - napisala je ona.

"Časno robija zbog kokaina" - ovom rečenicom je sve rečeno. Blokaderi su još jednom pokazali šta je za njih čast.