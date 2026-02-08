Slušaj vest

Da morbidnosti blokadera nema kraja pokazuje blokader sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vladimir Mihić, koji je uz poziv na bojkot napisao da sendviči iz te brze hrane sada imaju dodatak "krvi nevinih žrtava".

- Žao mi je, ali negde mora postojati granica. Indeks sendvič u "Mirjani" sada ima dodatak krvi nevinih žrtava koje su ubijene par stotina metara odatle. I ne, nisu morali. I ne, niko ih neće uhapsiti, pregaziti, slomiti im vilicu, pretiti silovanjem... Imali ste izbor, sami ste izabrali stranu ubica, dilera droge i kriminalaca. BOJKOT - napisao je on na društvenoj mreži X.

Sa druge strane, Miran Pogačar je direktno targetirao vlasnika brze hrane u kojoj je jeo Vučić.

- Gazda od index sendviča Mirjana je stajao pored Vučića i zajedno su jeli. Da se zna - napisao je on.