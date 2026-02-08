Slušaj vest

Krajem januara 2026. godine održan je tajni sastanak blokadera u Beogradu, kom je prisustvovao između ostalih, Živorad Anđelković, zvani Žika Pauk, inače jedan od osnivača Demokratske stranke i njen nekadašnji funkcioner, kao i Filip Milanović Hes, Luka Davidović zvani Cipiripi i Đorđe Radojević Cipi.

Kako je pojasnio glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, tema sastanka je tzv. studentska pobuna.

- Spominju Zdenka Tomanovića, Žaklinu Tatalović i nekakvog Gandija. Žika Pauk u snimku kaže da zna da je DS odvratna stranka, ali da je sve što ima u Demokratskoj stranci. Nikad u životu ništa nije radio. A evo u snimku otkrivaju i ko je taj neki njihov Gandi, vođa blokadera, on je neko s Poljoprivrednog fakulteta i taj Gandi je na vezi sa Đilasom, on je na vezi sa Žikom, sa svima. Njega su postavile neke ambasade, neki stranci i on sad treba da odredi šta u Srbiji jeste, a šta nije - istakao je glavni urednik Informera.

Živorad Anđelković, Žika pauk Foto: Zorana Jevtić

I dok se Srđan Milivojević ističe kao lider Demokratske stranke, čini se da Žika Pauk i dalje povlači konce, iako je bivši funkcioner DS, ali je već ranije bio uhvaćen u razgovoru sa blokaderima u nastavku njihove (propale) akcije rušenja države i vlasti.

Ko je zaista iza Demokratske stranke?

Kako i sam kaže u audio-snimku, Anđelković je 51 odsto vlasnik Demokratske stranke. Zdenko Tomanović je, podsetimo tužio medije zbog navoda da je glavni u studentskom pokretu, a Tomanović određuje ko će s kim biti, naređujući s kim iz opozicije da se radi, predlažući saradnju sa Đilasom, s kim da se blokaderi dogovore.

- On ne bi sa Demokratskom strankom, a Zdenko Tomanović naredio - dodao je Vučićević.

Zdenko Tomanović Foto: Nenad Kostć

Žika Pauk kaže da zna da je Demokratska stranka užasna i da sve što ima, ima zahvaljujući stranki.

- Ja je poznajem bolje od svih i zato mi je gadnija nego vama. To je moja duša, želim da postoji stranka dokle god ja postojim.

Međutim, tu snimak nije završen, već je dodato da se Žika Pauk služi i protivzakonskim namerama, te želi svoje "prljave" blokaderske načine da sprovede i koristići, verovali ili ne, narko-dilere, kao i da je Tomanović jedan od najglasnijih govornika podrške liste sa opozicijom.

- On kaže kako preko narko-dilera žele da omasove svoj studentsko-blokaderski protest. On kaže za tog nekog da je narko-diler, da on okuplja ljude, to su centri moći. Ej, pazite šta je njihov plan i program, sa okupe narko-dilere?! Za njih kažu da su centri moći!?! Za te ubice naše dece?! - ponavljao je Vučićević.

Šokantan audio snimak sa sastanka poslušajte u nastavku:

- Snimili su Žiku Anđelkovića kako namerava da sa narko-dilerima ruši vlast. Hoćete li sad da ga izbacite iz svim foruma?! E, pa sigurno nećete - istakao je Vučićević, aludirajući na skandalozne delove snimka u kom se ističe kako će se preko narko-dilera dolaziti do glasova.

"Vojska" blokadera

U audio-snimku otkriveno je i koliku "vojsku", kako se izrazio Žika Pauk, imaju blokaderi, koji raportiraju Žiki pauku. Ali su brojke poražavajuće, a predstavljaju se kao masa i većina — budućnost Srbije.

- Svaki narko-diler ima 50 klinaca, jer su "na lovi". To im je plan i program. I ti prepoznao centre moći. I videćeš da li tih četvoro ljudi, ustvari oni povuku 350 glasova do 400. I tu program, politika, Rusi — nebitno je. Po proceni vojska, u organizaciji u Beogradu i Novom Sadu, to je možda 400 studenata, ako i toliko. Procenjuje se da imamo oko 8.000 - čuje se glas na snimku.

Žika Pauk želi da zauzme vlast, uz pomoć šačice blokadera i narko-dilerima, lepo savetujući blokadere koji žele da budu "budućnost Srbije". Vrlo zanimljivo!