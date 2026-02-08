Slušaj vest

Na konferenciji Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aranđelovac saopšteno je da je aktivista Vladimir Marjanović (47) napadnut prvo verbalno a potom i fizički, prilikom čega je zadobio tešku povredu oka. 

- Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Aranđelovcu najoštrije osuđuje današnji napad koji se dogodio u Darosavi, kada je Vladimir Marjanović, aktivista Srpske napredne stranke, fizički napadnut od strane blokadera. Tom prilikom Marjanović je zadobio ozbiljne povrede oka usled zadatog udarca - navodi se u saopštenju Opštinskog odbora i dodaje:

- Da argesija opozicionih aktkvista ne zna za meru i granicu uverili smo se nebrojeno puta do sada. Još jedan incident u nizu samo potvrđuje da je agresija njihov jedini način komunikacije. Vladimir Marjanović, aktivista Srpske napredne stranke i otac troje maloletne dece, pretrpeo je napad isključivo zbog svog političkog angažmana. Bez ikakvog povoda, blokader P. M. ga je najpre verbalno vređao, a zatim i fizički nasrnuo na njega, zadavši mu udarac zatvorenom šakom u predelu leve slepoočnice. Nakon napada, napadač je pobegao automobilom marke "škoda fabija" sa beogradskim registarskim tablicama.

Aktivista SNS napadnut u Aranđelovcu Foto: Printscreen Informer TV

"U šoku sam i dalje, staklo mi je upalo u oko!"

Povređeni Marjanović je na konferenciji opisao šokantan napad, kao i stepen povreda. 

- Još sam u šoku. Nisam ga ničime izazvao. On me je udario pesnicom u predelu leve slepoočnice, ja nosim naočare, pao sam posrnuo on je pobegao autom i otišli su ka Aranđelovcu. Još sam u šoku. Ne mogu da verujem da se ljudi ovako ponašaju. Imam bol u glavi, pišti mi u uhu. Naočare su mi slomljene. Staklo mi je upalo u oko, ništa nije toliko strašno, a nije ni bezopasno. Zbog nekih gluposti treba ovako da nastradamo. Kome to treba — nikoga nisam uvredio. Tu su bile moje stranačke kolege. Izašli su iz kola iz drugog mesta i napali me - rekao je Marjanović i dodao da je otac troje dece i da strahuje kako će njihov život u tom gradu dalje izgledati.

Njegovu izjavu pogledajte u nastavku: 

Kurir.rs

