Pravi gazda Demokratske stranke nije Srđan Milivojević, već Živorad Anđelković Pauk, koji tvrdi da ima 51% vlasništva i i dalje povlači konce iz senke, istakao je na Iksu Miloš Jovanović, koji je reagovao na audio snimak sa tajnog blokaderskog sastanka.

Kako je konstatovao Jovanović, Anđelković se sam hvali, a prema razgovoru može se čuti i tvrdnja da jedan deo blokadera čine opasni narko-dileri, koji će očigledno biti na "studenskoj listi".

"Dok Srđan Milivojević glumi velikog lidera DS-a, pravi gazda je Živorad Anđelković Pauk, koji i dalje povlači konce iz senke! Anđelković se sam hvali u snimku, 51% vlasnik Demokratske stranke! Eto ko je pravi gazda DS-a, ne Milivojević. Opozicija na prodaju, ko više da? Prema blokaderskom razgovoru, jedan deo blokadera čine opasni narko-dileri, koji će očigledno biti na "studentskoj listi".", poručio je u objavi Miloš Jovanović.

Ceo audio snimak razgovora poslušajte ispod:

Podsetimo, kako je Kurir već pisao krajem januara 2026. godine održan je tajni sastanak blokadera u Beogradu, kom je prisustvovao između ostalih, Živorad Anđelković, zvani Žika Pauk, inače jedan od osnivača Demokratske stranke i njen nekadašnji funkcioner, kao i Filip Milanović Hes, Luka Davidović zvani Cipiripi i Đorđe Radojević Cipi.

Kako je pojasnio glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, tema sastanka je tzv. studentska pobuna, a sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.