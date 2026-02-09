Slušaj vest

Gosti Olje Bećković bili su advokat Jana Aćimović Planojević, studentkinja Stomatološkog fakulteta Tamara Jeremić, master inženjer arhitekture Dušan Radović i advokat Ljiljana Borojević.

Na pitanje voditeljke emisije, Tamara Jeremić je rekla da su blokade "čista" i "njihova" priča, na šta se odmah umešala advokat Ljiljana Borojević, koja je držala slovo dok su je ostali u studiju podozrivo gledali.

- Ja mislim da se ova mlada devojka pogrešno izrazila... Njihova priča, oni mogu sami... Naravno da ne mogu sami, svi smo mi tu da im pomognemo, naravno da ne možete sami. Ne možete bez advokata, ni bez medija koji su vas pratili sve vreme. Ne možete ni bez podrške međunarodne zajednice - rekla je advokatica.

Na reči studentkinje posle emisije je, na svom nalogu na društvenoj mreži X, reagovao i Željko Veljković, novinar Nove S.

- Mi smo čista priča, poštena priča, nećemo da idemo preko i da ostavljamo kosti naših predaka, nego ćemo ovde da menjamo stvari. Mi imamo lepe namere za ovu zemlju, nama je dovoljan naš narod - rekla je studentkinja u emisiji, a Veljković je to prokomentarisao sledećim rečima:

- Ko je ovo rekao, Slobodan Milošević 1988. ili studentkinja u Utisku večeras? Njene poruke su na liniji nacional-populizma s kraja osamdesetih. Pošto sam parafrazirao, a ne citirao, poruke se mogu pripisati i Miloševiću i ovoj devojci večeras, jer sve to previše liči da ne bi delovalo zastrašujuće. Ovako se napred ne ide, u najboljem slučaju ostajemo da jurimo sopstveni rep.

Na pitanje da li EU stoji iza blokadera u studiju se odigrala podela među prisutnima - dok je Jeremić tvrdila da je to građanska priča, advokat Ljiljana Borojević je istakla da ne mogu da se ograde i od EU i od Rusije.

Na kraju se javio i jedan gledalac, koji je oštro reagovao na izjave studentkinje.