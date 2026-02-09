Slušaj vest

Episkop je pitao predsednika kako je, na šta je Vučić odgovorio da je dobro, i insteresovao je šta ima kod naroda u njegovoj eparhiji.

- Borba kao i ovde u majci Srbiji, pratimo šta se dešava. Mi smo uz vas sigurno, neprestano uz majku Srbiju. Ne damo se i borimo se da sačuvamo naše granice i naše svetinje - rekao je episkop Sergije.

Predsednik se interesovao da li ima Srba u mestima širom eparhije, o čemu ga je izvestio episkop.

- Istrajavamo i nadamo se da ćemo instrajati do kraja. Hvala Bogu i hvala vama, majci Srbiji - rekao je episkop, a predsednik je pitao da li je rešeno pitanje ribnjaka.

- To nije rešeno, nadamo se da ćemo to uraditi - kazao je episkop Sergije, a Vučić je kazao da vlasnik traži mnogo novca za ribnjak.

O situaciji u Grahovu, episkop je kazao da ima oko 70 srpske dece u školi, dok u Bihaću i Livnu nema gotovo nikoga.

Vučić je, govoreći o mestu svog porekla, rekao da su mnogi prodavali zemlju, a da njegov otac nije imao potrebu za time.

- On je sačuvao zemlju, obnovio je jednu kuću, ovu veću je nemoguće. To je u samom centru sela imanje, stoji kuća, niko u njoj ne živi i ne ide. Komšije nam jave kada neko od ovih službi dođe da obiđe. I komšije, muslimani, su dobri ljudi. Mi smo tu sa Hrvatima imali problema, sa muslimanima nije bilo nikada, ni posle rata. Nekada je bilo 19 odsto ljudi u Bugojnu, sada nema ni 1 odsto. Hrvata je bilo 35-36, a realno ih je sada 10 odsto, i to da se počaste - rekao je Vučić.

Episkop je rekao da će se svim snagama založiti da u Bihaću napravi memorijalni centar, na šta je predsednik rekao da mu to vlasti u BiH neće dati sigurno.

Predsednik je još jednom rekao da će Srbija uvek pomagati svoj narod, gde god on bio.

Episkop je zatim rekao da je došao u prestoni grad Srbije i svih Srba da iskaže predsedniku zasluženi zahvalnost.

- Za sva dobročinstva koja ste učinili nama, prekodrinskim Srbima, uključujući i našoj eparhiji koja je decenijama bila zaboravljena. Prave podrške nikada nije bilo, zato što su područja naše eparhije bila ostavljena na milost i nemilost onih koji su nas prognali. Zahvaljujući Vama obnovili smo svetinju Rmanj, i to nikada ne bismo mogli uraditi bez Vaše pomoći. Po tome ćete biti upisani zlatnim slovima u krajišku istoriju koja pamti i ne zaboravlja. Krajina nije zaboravila ni kralja Petra Karađorđevića, koji se kao Petar Mrkonjić borio sa ustanicima - rekao je episkop Sergije.

Krajina je dočekala upravo predsednika Vučića, koji se posle kralja Petra Karađorđevića setio naroda koji je istorijska sudba dovela na ivicu ponora.

- Da li ćemo nestati zavisi od nas samih, ali i onih koji vode Srbiju i Srpsku. Zato vas molim da nam pomognete u borbi za opstanak u krajevima gde smo vekovima živeli. Crkva mora biti snažna i jaka da bi opstala. Potrebno je učiniti više nego što danas činimo, a korake moramo zajednički planirati. Svaka velika stvar počinje malim koracima, pa se nadam da ćete imati sluha i dobre volje da učinimo sve što možemo da nas budući naraštaju prepoznaju kao one koji su spasili svetinje - dodao je velikodostojnik.

Nadamo se da ćete voditi Republiku Srbiju, kako bismo svi bili mirni u ovom burnom istorijskom času, kazao je episkop.

- Znaju to i Srbi i Srbija, svi kojima je stalo do napretka. Nećemo brzo zaboravljati dobročinstva, pamtimo i uvek ćemo pamtiti. Zato smo odlučili da vam se odužimo ordenom. Politika koju vodite učinila je srpski narod jednom jedinstvenom celinom, a Srbiju smo prepoznali kao našu maticu. Nadamo se da će tako biti i ostati, da ćemo biti jedan jedinstven narod, a to ne bi bilo moguće da Srbijom upravljaju oni koji bi gradili granice na Drini - rekao je episkop.

Vučić je rekao da je arhimandrit Sava Trlajić stradao u manastiru Rmanj od ustaške ruke.

- Mučili su ga, i istorijski izvori beleže da je otac Sava pokazao izuzetno junaštvo i postojanost u veru. Nije se odrekao vere uprkos torturi i pritiscima. Kanonizovan je kao svetitelj 2000. godine, i obeležava se sa bihaćko-petrovačkim novomučenicima. Kao dete oca koji nije upoznao svog oca, o ovoj eparhiji znam mnogo. Braćo i sestre, sveti oci, sa dubokim osećanjem zahvalnosti sam primio vest o visokom odlikovanju. Ovo odlikovanje ne primam kao lično uzvišenje, već kao znak da smo svi zajedno pozvani da nosimo breme vremena i služimo Hristu - kazao je on.

Predsednik kaže da ovo odličje prevazilazi svaku ličnu meru.

- U svim iskušenjima koja prate služenje crkvi i rodu, tešimo se da Bog ne šalje ljudima veće stradanje nego što on može podneti. Stradanje je znak Božije pažnje, a ne Božijeg gneva. Kada se čovek nađe pred težinom krsta, lako bi upitao zašto. Sveti Nikolaj poručuje da se tada moramo zapitati šta nam to Bog poručuje. Bez smrti nema vaskrsenja - istakao je Vučić.

Molim se da Gospod umnoži plodove rada vaše eparhije, kazao je on, i rekao da želi svima mir, zdravlje i duhovnu radost.

- Želim i još nešto da dodam. Pomagala je država Srbija i svi građani su zaslužni to što smo pomagali manastir Rmanj. Trudili smo se, i moja porodica lično, da damo makar mali doprinos izgradnji svakog manastira i crkve, posebno u krajevima gde su Srbima stradali, od Kosova i Metohije, pa do krajeva preko Drine. Čini mi se da smo više crkava, već i džamija, pomagali više nego ikada. Deo spasenja je uvek u veri. Ko voli Boga, taj ljude ne mrzi. Hvala vama na tome što ste uvek primali i moje sinove, i oca i brata, i sve članove porodice, i uvek bismo se trudili da nečime doprinesemo. Oko vaših potreba i zahteva, uvek ćemo gledati da odlučimo pozitivno. I želim da kažem ljudima, uz zahvalnost njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju, koji zna da ceni napore države, velelepni Hram Svetog Save još 100 godina ne bi bio urađen da nismo imali snage da to uradimo. To smo uradili zbog ljubavi, vere i nade za naš narod - kazao je predsednik.