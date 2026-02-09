Politika
VULIN: Predsedniku Karanu želim da bude poslednji predsednik Srpske kao dela BiH
Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin čestitao je Siniši Karanu na izboru za predsednika Srpske.
"Čestitka koju sam pre odluka Centralne izborne komisije BiH uputio Siniši Karanu važi i sada. Srbi u Republici Srpskoj su na izborima, koji nije ni trebalo da se održe niti ponove, rekli svoje i njihova volja se mora poštovati. Predsedniku Karanu želim da povrati poljuljanu veru u institucije, da sa Narodnom skupštinom Republike Srpske raspiše referendum o položaju Srpske i nametnutim odlukama Šmita, da se odupre svakom pritisku Sarajeva i Evropske unije za umanjenje Republike Srpske i da bude poslednji predsednik Srpske kao dela BiH. Proces ujedinjenja je počeo i on se više ne može zaustaviti", poručio je Vulin.
