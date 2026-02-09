"Čestitka koju sam pre odluka Centralne izborne komisije BiH uputio Siniši Karanu važi i sada. Srbi u Republici Srpskoj su na izborima, koji nije ni trebalo da se održe niti ponove, rekli svoje i njihova volja se mora poštovati. Predsedniku Karanu želim da povrati poljuljanu veru u institucije, da sa Narodnom skupštinom Republike Srpske raspiše referendum o položaju Srpske i nametnutim odlukama Šmita, da se odupre svakom pritisku Sarajeva i Evropske unije za umanjenje Republike Srpske i da bude poslednji predsednik Srpske kao dela BiH. Proces ujedinjenja je počeo i on se više ne može zaustaviti", poručio je Vulin.