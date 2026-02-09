Slušaj vest

Brnabić je naglasila da postoji ogroman potencijal za saradnju dveju zemalja, uključujući i Tanzaniju koja je, kako je istakla, važan faktor stabilnosti u istočnoj Africi i navela da će Srbija uskoro otvoriti ambasadu u toj zemlji.

Brnabićeva je kazala da će Zunga imati i niz važnih sastanaka s predsednikom Republike, predsednikom Vlade Srbije, ministrom spoljnih poslova..., te dodala da je do posete došlo u godini kada se obeležava 65 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Tanzanijom.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić planira jednu značajnu posetu afričkom kontinentu. Mi smatramo da postoji ogroman potencijal za saradnju između Srbije i afričkih zemalja, a Tanzanija je zemlja koja je važan faktor stabilnosti u istočnoj Africi i aktivan akter u Ujedinjenim nacijama, kao i u okviru Afričke unije i u Istočnoafričkoj zajednici, rekla je Brnabić. 

- Srbija će otvoriti ambasadu u Tanzaniji. Formalna procedura je okončana, a Vlada Tanzanije je dala agreman za ambasadora Srbije,  rekla je Brnabić i zahvalila se Tanzaniji na potvrdi učešća na EXPO 2027.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SKUPŠTINU BOJKOTUJU, BRISEL NE BOJKOTUJU" Brnabić o opoziciji, odgovorila Milivojeviću: Plate redovno primaju, iako na posao ne dolaze
Ana Brnabić Srđan Milivojević.jpg
PolitikaNOVA SRAMNA LAŽ BLOKADERA! Tvrde da se Vučić nije poklonio stradalima u Novom Sadu: Tako ste lagali i za Ribnikar, pa za Dubonu i Malo Orašje...
Aleksandar Vučić Novi Sad
Politika"OD MRŽNJE NIKO U SRBIJI NEĆE ŽIVETI BOLJE" Brnabić: Nikezić, u čije vreme su penzije bile 204 evra i neredovne, se danas usuđuje da govori o penzijama
Ana Brnabić
PolitikaREKTOR ĐOKIĆ BI GAZIO PREKO MRTVIH DA SE DOKOPA VLASTI Ana Brnabić ogolila heroja blokaderskog pokreta: Bio je uz projekat "Beograd na vodi"!
ana brnabic.jpg
Politika"NEMOJTE VI BLOKADERI O IZGRADNJI PUTEVA" Brnabić oštro demantovala opoziciju: Vučić je izgradio više puteva za 12 godina nego sve bivše vlasti u proteklih 67
Ana Brnabić (7).png
PolitikaNOVA META BLOKADERA! Opozicija i strateški projekat naftovoda do Mađarske pretvara u političku hajku!
Marinika Tepić.jpg