Brnabić je naglasila da postoji ogroman potencijal za saradnju dveju zemalja, uključujući i Tanzaniju koja je, kako je istakla, važan faktor stabilnosti u istočnoj Africi i navela da će Srbija uskoro otvoriti ambasadu u toj zemlji.

Brnabićeva je kazala da će Zunga imati i niz važnih sastanaka s predsednikom Republike, predsednikom Vlade Srbije, ministrom spoljnih poslova..., te dodala da je do posete došlo u godini kada se obeležava 65 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Tanzanijom.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić planira jednu značajnu posetu afričkom kontinentu. Mi smatramo da postoji ogroman potencijal za saradnju između Srbije i afričkih zemalja, a Tanzanija je zemlja koja je važan faktor stabilnosti u istočnoj Africi i aktivan akter u Ujedinjenim nacijama, kao i u okviru Afričke unije i u Istočnoafričkoj zajednici, rekla je Brnabić.

- Srbija će otvoriti ambasadu u Tanzaniji. Formalna procedura je okončana, a Vlada Tanzanije je dala agreman za ambasadora Srbije, rekla je Brnabić i zahvalila se Tanzaniji na potvrdi učešća na EXPO 2027.