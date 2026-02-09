Slušaj vest

Vučević je rekao da je ovo važna godina, i da imamo izbore u 10 lokalnih samouprava.

- Za nas u političkom životu su svi izbori izazovni i važni. Naravno, za građane koji žive u tih 10 lokalnih samouprava takođe su važni - rekao je on.

Čekaju nas zatim i izbori krajem godine, parlamentarni, moguće i predsednički, i Vučević je rekao da je to pitanje za predsednika Srbije.

Foto: Kurir Televizija

- On raspisuje i parlamentarne izbore, i pitanje je za njega da li ćemo ići na parlamentarne i predsedničke izbore. Što se tiče kandidovanja Vučića za premijera, ja sam samo rekao da su to logički povezane stvari što se tiče nas u SNS. Naravno da otpadaju gluposti koje su blokaderi pričali, da će Vučić menjati Ustav - rekao je on.

Vučević ističe da predsednik Vučić ima neverovatne kontakte širom sveta, i da lični kontakti nikada ne smeju biti potcenjeni.

- Da li će Vučić biti novi premijer, to zavisi od volje građana na izborima, i od njegove volje. Nesporno je naravno da građani žele promene, da žele da vide i neko novo lice. Ljudi hoće da se vratimo normalnom životu, i da se sve ubrza, posebno ekonomski i sveukupni društveni razvoj. Ja verujem da Vučić govori u kontekstu da nova Vlada Srbije mora dovesti ne samo nova lica, već i novi program i novu viziju. I to će biti suština onoga što će biti predstavljeno kao program Srbija 2035 - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Dodaje da se 2027. godine završava program "Skok u budućnost", ne samo Ekspo, već i rast plata, penzija i minimalnih zarada.

- Šta radimo posle 2027? To će biti deo onoga što je vizija, i što je suština buduće vlade. Nemam problem da ponovim, za mene je poželjno da Vučić ostane politički aktivan, i prirodno je da on kao državnik bude predsednik Vlade - rekao je Vučević.

Predsednik SNS je rekao da blokaderi treba konačno da otkriju ko su imena na njihovoj listi.

- Zašto kriju? Pa zato što će doći do karambola u njihovim redovima. Obećavali su na sve strane, pa će pokušati verovatno da isključe deo blokadera opozicionara. A onda ćete videti da to nije baš studentska lista, već lista ljudi od +60. To je jedan bosanski lonac, da svega ima. Pa malo građanista, malo rusofila, malo evrounijata. Ali nećete čuti nijednu reč o ključnim političkim pitanjima. To je fascinantno, oni opstaju na političkoj sceni bez ičega osim mržnje protiv Vučića. Vi ne znate ni kakva bi bila njihova ekonomska politika, ni kakav im je stav o KiM, evrointegracijama... - rekao je Vučević.

Foto: Kurir Televizija

Podseća da je blokaderima narativ da je Vučić najomraženiji čovek u Srbiji, koji ne sme nigde da se kreće, i da je u pitanju totalna dehumanizacija.

- Ako je on najgori, što vam je onda problem ako bude nosilac naše liste. Onda bi valjda trebalo da ga podstičete da bude na vrhu naše liste, naneo bi nam štetu da je najgori. Ili je ipak u pitanju nešto drugo. Ja se ne krijem i ne bežim od prijateljstva sa Aleksandrom Vučićem. Dok god je SNS ovakav, Aleksandar Vučić je deo nas. Ja mislim da bi on trebalo da bude premijer, i da se zna da je nosilac liste i kandidat za predsednika Vlade - rekao je on.

Dodaje da je rektor Đokić došao na poziciju zahvaljujući delu ljudi iz SNS koji su ga podržali, zatim da je tu Zdenko Tomanović sa čudnom karijerom, i da su svi zajedno ubedljivo stariji od Aleksandra Vučića.

- Kod njih vlada jedna lažna samouverenost. Da nije to u pitanju, oni se ne bi tako detonirali zato što smo Vučić, moji sinovi i ja pojeli sendvič juče u Novom Sadu - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o poseti Vučića Novom Sadu, Vučević je rekao da ga je predsednik pitao šta će doručkovati, na šta mu je rekao:

- U Nišu si jeo burek, u Novom Sadu moraš indeks sendvič. Krenuo sam sa sinovima, i našao sam se sa Aleksandrom. Svi smo pojeli po mali sendvič, zatim smo otišli na Sajam zavičaja, gde okupljamo sve srpske zajednice širom regiona, i nakon toga smo otišli do drugog simbola Novog Sada, do Petrovaradinske tvrđave. Popili smo kafu, čašu vina, razgovarali, pridružili su nam se Maja Gojković, Žarko Mićin, Andrijana Mesarović. Smejem se ovim lažima blokadera, da je Vučić pojeo sendvič i pobegao, a on posle išao na sajam, pa na Petrovaradin! Još tri sata je bio u Novom Sadu.

Predsednik SNS kaže da je neverovatna potreba da jedan manjinski deo našeg naroda iskazuje prezir prema svojoj državi.

- Nisu to zamerke i primedbe, što je normalno i poželjno, već vi imate jednu lažnu elitu koja prezire bukvalno sve što je vezano za našu otadžbinu i naš narod. I stalno pokušavaju da se dodvore nekome drugom, da bi pokazali da su elita. Ta potreba da pljunete na sve što je nacionalno, sve što je povezano sa istorijom, je najočigledniji primer autošovinizma. Ako Milan St Protić traži ukidanje SPC, da deo blokadera govori o Srbima sa KiM da su kriminalci sa Severa Kosova, što isto govori i Kurti, rušeći svaku šansu da mi nacionalno nešto uspemo i budemo na korist sopstvenog naroda. Terali su Trampa iz Beograda. Raduju se da Rusi ukinu investicije. Republika Srpska je za njih Republika Šumska. Sve što mogu nažao da učine po pitanju nacionalnih interesa, oni će da urade - kazao je on.

Foto: Kurir Televizija

Kaže da je priča o nadstrešnici strašna podvala, zato što su blokaderi pokušali da optuže državu da je ubila svoje građane.

- Gledaju samo kako da ostvare svoje ciljeve, pa i preko mrtvih. Niste čuli takve pozive ni u Portugalu, ni u Španiji, ni u Italiji, ni u Severnoj Makedoniji. U Srbiji ste čuli da smo mi skakali po nadstrešnici da bi ubili ljude. Pošto Vučić nije čovek, već apsolutno zlo. To je ta opasna kampanja koja traje godinama, dehumanizacije i demonizacije protiv Vučića - dodao je Vučević.

Zato su i pomislili da je legitimno napadati političke protivnike i spaljivati im prostorije, rekao je on.

Predsednik SNS je rekao da su najveći izazovi oni po pitanju spoljne politike.

- Sve je više manje rešivo. Mi imamo propuste na našoj strani što neke stvari koje nisu vezane za geopolitička pitanja nismo uradili, a trebalo je da uradimo, kao što je usklađivanje sa EU. A veliko je pitanje kako da izađemo iz ovog začaranog kruga po pitanju ključnih geopolitičkih poruka, i da sačuvamo naše nacionalne interese. Naš nacionalni interes je da sačuvamo KiM - rekao je on.

Kaže da političke elite pojedinih država na Balkanu uvek rade protiv Srbije, i da sada vidimo i vojno savezništvo Zagreba, Prištine i Tirane.

- Mi ne možemo da spavamo, ne smemo da spavamo. Bogu hvala mnogo je urađeno po pitanju jačanja naše vojske, ali mi nemamo pravo da se pravimo da se to ne dešava! Čuvajući mir, mi napredujemo, ali čuvajući mir mi moramo da jačamo naše kapacitete. Iluzorno je da neko misli da se mir čuva ukidanjem vojnog roka - kazao je on.

Foto: Kurir Televizija

Vučević ističe da nije razgovarano o predsedničkom kandidatu, ali da to mora biti čovek koji može da sačuva nacionalne interese i da pobedi na izborima.

- Takvog kandidata ćemo predložiti, stati iza njega, i garantovati građanima da je to čovek koji će biti deo državotvorne suverenističke politike - rekao je on na kraju emisije.