Slušaj vest

Mesecima su blokaderi tvrdili da predesednik Srbije Aleksandar Vučić "ne sme da ode u Novi Sad", grad u kome se 1. novembra desilo užasan pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u kojem je život tragično izgubilo 16 ljudi. Ipak, na njihovo neskriveno razočarenje i očaj, Vučić ne samo da je otišao u nedelju 8. februara u Novi Sad, već je najopuštenije šetao ulicama ovog grada gde su ga građani oduševljeno pozdravljali, dok je jeojedan od najpoznatjih gradskih uličnih sendviča, govorio na Sajmu zavičaja, a zatim i popio kafu sa saradnicima na Petrovaradinskoj tvrđavi.

To je blokadere bacilo u toliki očaj da su izgubili svaki kompas i okomili se na sendviče koji je Vučić u Novom Sadu, pa im je sad ulični kiosk brze hrane postao državni neprijatelj broj jedan!

A samo nedavno blokaderi su govorili da će "pre Nikolas Maduro, uhapšeni predsednik Venecuele, šetati Novim Sadom nego Vučić", dok je profesor Pravnog fakulteta i bivši lider DS Bojan Pajtić kazao da "Vučić ne može da prošeta Novim Sadom, on može da izvrši invaziju na Novi Sad".

- Dakle, mogu da dođu bataljoni specijalnih jedinica, da zatvore ulice, kontrolišu prolaze, da puštaju samo lojalne članove SNS da budu u blizini njega, da zabrane bilo kakvo okupljanje u blizini njega i da praktično zatvore neki deo grada po kom bi on hodao. Tehnički on može hodati ulicama Novog Sada, ali šetati ne može. To bi više ličilo na bauljanje u zatvorskom krugu koje mu vrlo brzo predstoji, nego na kretanje slobodnog čoveka - napisao je ovog januara Pajtić na društvenoj mreži "X".

Kakvo razočarenja su samo doživeli blokaderi i njihovi mediji kada su videli kako Vučić zajedno sa predsednikom SNS Milošem Vučevičem i njegovim sinovima u Novom Sadu jede čuveni Index sendvič, dok im prilaze oduševljeni građani.

Pokušali su blokaderski mediji da spinuju i ovo, da kažu da je predsednik u Novi Sad došao "nenajavljeno", "tiho", "inkognito", da je na društvenim mrežama obavestio građane o tome kada je već otišao, a pošto se sve ovo ispostavilo kao notorna neistina krenuli su rat protiv kioska u kome je Vučić jeo čuvene novosadske sendviče!

Tako blokaderi sada masovno ostavljaju negativne recenzije na Guglu jednom od najpopularnijih fast fudova u Novom Sadu i pozivaju na bojkot ovih sendviča samo zato što ih je jeo Vučić!

Mrežu Iks preplavljuju pozivi na bojkot ovog mesta koji je bio omiljen generacijama Novosađana i gostiju "srpske Atine".

Osim što je predsednik Srbije doručkovao "s nogu" u novom Sadu, on je nakon otvaranja Zavičajnog sajma ručao na Tvrđavi, pa je deo blokadera podsetio ostale da to ne zaborave i da ne napadaju samo "index sendvič".

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Novom Sadu politička poruka i činjenica da građani znaju ko radi, gradi, ko preuzima odgovornost i ko stoji uz svoj narod i u teškim trenucima. Dodao je da je predsednik Vučić juče u Novom Sadu pojeo čuveni Indeks sendvič, govorio na Sajmu zavičaja i popio kafu na Tvrđavi, i to sve na veliko oduševljenje građana koji su ga sreli. To je, kako je istakao, najjasniji pokazatelj odnosa koji ima sa građanima i poverenja koje mu Novosađani pružaju.

- Brutalno lažu svi koji kažu da je tu prvi put i da nije bio na mestu tragedije, jer se 6. novembra 2024. godine poklonio žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, u tišini i sa poštovanjem, a posle toga posetio i stranačke prostorije - poručio je Mićin i objavio fotografije Vučićevih poseta Novom Sadu.