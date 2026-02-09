Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući snimak tajnog sastanka blokadera sa Žikom Anđelkovićem zvanim Pauk, da Anđelkovića poznaje jer je bio na fakultetu sa njim.

- On je bio najlošiji student. Kod Jončića, iz Odbrane i zaštite, to je jedini predmet gde nije dobio šesticu. Uvek je bio šarmantan, on sada pregovara sa Đilasom, studentima, malo sa Karićem. Ako je to budućnost Srbije, da nam najlošiji studenti vode zemlju, onda nismo baš na dobrom putu. Ja ipak verujem u budućnost Srbije i verujem da to može drugačije i mnogo bolje - rekao je Vučić.

Dodaje da njima nije važno bilo šta, već samo hoće da se dočepaju fotelja.