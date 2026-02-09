- Stajao sam tamo, bili smo u redu, Miloš naručio sendviče, pojeli smo to. Ništa posebno nisam video u svemu tome. A onda obratite pažnju, nije pitanje smem li ja ili ne smem, niko nikada ne može da mi zabrani da ja odem gde hoću. Evo pitanje za Pogačara, šta bi tačno uradio. Ne možete ni vas dvojica da me bijete. Šta ste tačno uradili, terate ljude u nasilje?! Zamislite šta bi takvi ljudi radili na vlasti. Oni su u opoziciji, i kažu da ako neko negde pojede sendvič, oni neće tamo da kupuju više. Uništili bi privredu jedne zemlje. Zamislite mene da zatvorim Galeriju kada vidim kako tamo uživa dekanka iz Niša ili Srđan Milivojević. A demonstrirali su protiv Galerije. Zamislite kakav bi progon slobodoljubivih ljudi bio da su oni na vlasti. Samo o teroru pričaju, jedini program im je da zabrane sendvičare, restorane, kafane. A mi samo kažemo da im ne damo obične živote, sve vrednosti na kojima oni počivaju - rekao je Vučić.