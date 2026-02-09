Slušaj vest

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću danas je dodeljen orden Srpske pravoslavne crkve (SPC) - Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih, koji mu je uručio episkop bihaćko-petrovački Sergije - a nakon ceremonije, predsednik je odgovarao na pitanja novinara.

Foto: Kurir Televizija

Jedno pitanje ticalo se i imena kandidata na studentsko-blokaderskoj listi, poznatijom kao lista "druga liga bivšeg režima".

"Opterećen sam predstojećim putovanjima, razgovorima sa Erdoganom, Modijem, Vang Jiem, problemima koji postoje na geopolitičkoj sceni Srbiji, opterećen sam da bi mi glava bila u tim temama... Narod želi promene, ali ne onakve kakve im oni nude, oni nude haos. Posle 14 godina je mnogo teško ne želeti promenu. Meni ostaje samo da kažem da sam grešio i da ima mnogo stvari koje nisam uradio kako treba. Imam mnogo zamerki na svoj račun. Ipak, uradili smo mnogo stvari koje ljudi više ne cene jer su navikli da je dobro. Mi prvi put u istoriji imamo stabilan dinar, prosečna zarada je prvi put u istoriji preko 1.000 evra, penzije su više nego ikad, a nismo ni sanjali da ćemo imati toliko puteva i pruga... Moramo da menjamo i sistem i navike i naše obrazovanje, moramo da razumemo šta se to dešava oko nas, zato i hitam ka proizvodnji robota, moramo da razumemo šta je veštačka inteligencija...", napomenuo je prvo predsednik.

Potom se dotakao imena na listi "druga liga bivšeg režima".

"Ako je istina da su na listi (Zlatko) Kokanović, (Zdenko) Tomanović, (Vladan) Đokić, (Dejan) Šoškić, Žaklina Tatalović... Poštujem svakog protivnika, ali Srbija ne bi bila u dobrim rukama i mnogo bi bilo teško ako bi oni vodili zemlju. Ali sve je na narodu. Ako budu pobedili, čestitaću im", rekao je predsednik koji je na kraju imao poruku za blokadere:

"Mi im kažemo da nećemo da im dozvolimo da nam unište zemlju. Vi biste da ukinete demokratiju i drugačije mišljenje?! To su vam ljudi za budućnost? Kokanović, Tatalović, Đokić...? Kao običan građanin ću se tome suprotstaviti i podržaću ljude za koje verujem da mogu da vode ovu zemlju u pravom smeru", zaključio je Aleksandar Vučić.