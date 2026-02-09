Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji Matilde Mort

potpisali su danas Okvir saradnje Ujedinjenih nacija i Republike Srbije za održivi razvoj 2026–2030. Potpisivanju je prisustvovao i ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

Ministar je u govoru nakon potpisivanja dokumenta kazao da današnja svečana ceremonija predstavlja najsnažniju moguću potvrdu posvećenosti Republike Srbije multilateralizmu, ulozi i karakteru Ujedinjenih nacija kao organizaciji na kojoj decenijama počiva međunarodni poredak.

Foto: Msp

„Za državu kao što je Srbija, zaštita nacionalnih interesa, ne znači izolaciju ili odustajanje od saradnje, već jasno i principijelno zalaganje za očuvanje međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima. Upravo zato Srbija ostaje snažan i dosledan zagovornik sistema Ujedinjenih nacija. Taj sistem postoji da bi obezbedio ravnopravnost država i da spreči da međunarodni odnosi budu vođeni logikom sile umesto silom prava. Za Srbiju, Ujedinjene nacije su garant očuvanja našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta na području Kosova i Metohije i zbog toga, uz mnogo već navedenih razloga, ovoj saradnji pridajemo poseban značaj“, kazao je ministar.

Naglasio je da okvir saradnje koji se danas potpisuje predstavlja više od razvojnog dokumenta.

Potpisan okvir saradnje UN i Republike Srbije za održivi razvoj Izvor: MSP

„On je izraz zajedničke posvećenosti ovim principima, ali je i konkretan mehanizam kojim se nacionalni razvojni prioriteti Srbije povezuju sa globalnim ciljevima održivog razvoja. Ti ciljevi imaju smisla samo ukoliko se sprovode u okviru stabilnog međunarodnog poretka, zasnovanog na pravu, a ne na proizvoljnosti. Za Srbiju, poštovanje međunarodnog prava nije stvar trenutne političke konjukture, već trajni i nepromenljivi princip. Zato je od posebnog značaja što ovaj okvir saradnje jasno i nedvosmisleno uvažava pravi institucionalni okvir Ujedinjenih nacija, i dokument koji je pred nama, ono što je veoma važno naglasiti, je da prepoznaje napredak koji je Srbija ostvarila u prethodnom periodu“, kazao je Đurić.

Stalna koordinatorka UN Matilde Mort izjavila je da potpisivanje dokumenta predstavlja posvećenost Vlade Srbije i Ujedinjenih nacija o tome kako zajedno da se snađu u narednih pet godina u vremenu dubokih globalnih tranzicija.

Foto: Msp

„Naš zajednički cilj ostaje postizanje održivog razvoja, kako je izraženo u Agendi 2030 i Paktu budućnosti. Srbija je postigla značajan napredak u unapređenju ciljeva održivog razvoja u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje i smanjenje siromaštva. Lider je u digitalnoj transformaciji i pokazala je stabilan i otporan rast u poslednjoj deceniji“, navela je ona.

Mort je ukazala da UN podržavaju izgradnju kapaciteta za sprovođenje integrisanih razvojnih rešenja na terenu, kako bi poboljšali život stanovništva Srbije.